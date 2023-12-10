DEDAŞ işçisi elektrik akımına kapıldı: Hayati tehlikesi sürüyor

Diyarbakır'da Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.'de (DEDAŞ) Kayıp Kaçak Birimi'nde çalışan Muhammed Mücahit Narin isimli işçi güvenlik tedbiri olmadan çalıştırıldığı için çıktığı direkte elektrik akımına kapıldı.

soL'un edindiği bilgiye göre yoğun bakıma alınan işçinin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Kaçak elektrik görseli tespiti yapan işçiler direğe tırmanırken yeterince önlem alınmadığı için hayati tehlikeyle karşı karşıya kalıyor.

Daha önce de elektrik akımına kapılan işçilerin olduğu ve bir işçinin hayatını kaybettiği, bu kazaların sık sık olmasına rağmen yeterli güvenlik önlemi alınmadığı öğrenildi.

Ayrıca Kayıp Kaçak Birimi'nden sorumlu olan kişilerin işçileri kaçak elektrik tespiti için sıkıştırdıkları, işçilerin kaçak elektrik tespitinde belli bir sayıya ulaşmalarını istedikleri, aksi takdirde işten çıkarılacaklarını söyleyerek onlara mobbing uyguladıkları da gelen bilgiler arasında.