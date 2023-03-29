Sosyal Hukuk, Doğan Öz’ü “Demokratikleşme ve Hukuk” sempozyumu ile anıyor

Sosyal Hukuk, katledilişinin 45. Yılında Savcı Doğan Öz’ü “Demokratikleşme ve Hukuk” sempozyumu ile anıyor. 1 Nisan Cumartesi günü saat 12:00’da başlayacak sempozyumda üç oturum yapılacak.

Sosyal Hukuk, Doğan Öz’ü “Demokratikleşme ve Hukuk” sempozyumu ile anıyor

GERÇEK GÜNDEM

Kontrgerilla tarafından 24 Mart 1978'de Ankara'da öldürülen savcı Doğan Öz, Sosyal Hukuk tarafından düzenlenecek sempozyumla anılacak. “Demokratikleşme ve Hukuk” adıyla yapılacak sempozyum 1 Nisan Cumartesi günü saat 12:00’da Avukat Büşra Çakır’ın açılış konuşmasıyla başlayacak. Sempozyumda üç oturum yapılacak.
Sosyal Hukuk, Savcı Doğan Öz anısına “Faşizme Karşı Hukuk Sempozyumu III” adlı sempozyum dizisinin “Demokratikleşme ve Hukuk” başlığı altında üçüncüsünü gerçekleştiriyor.

Sempozyum Twitter ve Youtube üzerinden canlı yayınlanacak. Canlı yayın linkleri ise Twitter ve Youtube hesaplarından paylaşılacak.
Sempozyumdaki başlıklar ve konuşmacılar şöyle:

Açılış konuşması: Büşra Çakır (12:00-12-15)

1. OTURUM - HUKUK DEVLETİ ve CUMHURİYET SAVCILIĞI (12:15-13:15)

Moderatör: Büşra Çakır Berivan Tapan - Hukuk Devleti Mücadelesinde Bir Cumhuriyet Savcısı: Doğan Öz Korkut Kanadoğlu - Hukuk Devleti

2. OTURUM - DEMOKRATİKLEŞME VE HUKUK DEVLETİ (13:30-14:30)

Moderatör: Zeyneb Mina Şık
Mehmet Cemil Ozansü - "Yeniden Bir Hukuk Devleti" mümkün mü?
Didem Yılmaz - Parlamenter Sistem ve Hukuk Devleti

3. OTURUM - GERÇEK BİR İNŞA İÇİN SOSYAL DEVLET

(14:45-15-45) Moderatör: Furkan Alim Göller

Murat Sevinç - Günümüz Kapitalizmi ve Türkiye'de Sosyal Haklar
Murat Özveri - Sosyal Devlette İnsan Onuruna Yaraşır İş

Kapanış konuşması: Özgür Erbaş

Sosyal Hukuk, Doğan Öz’ü “Demokratikleşme ve Hukuk” sempozyumu ile anıyor - Resim : 1

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