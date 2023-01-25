Muğla'da 5.4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de, Muğla'nın Seydikemer ilçesinin 80 kilometre açıklarında 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.37'de Seydikemer'e 80,82 kilometre uzaklıkta 5,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem 41,08 kilometre derinlikte meydana geldi.

VALİ AÇIKLAMA YAPTI

Muğla Valisi Orhan Tavlı, depremin kent merkezinde de hissedildiğini belirtti. Tavlı, "Muğla ve ilçelerinde şu an için olumsuz bir durum yok" dedi.

Kaynak: AA