Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nda 2 işçi göçük altında kaldı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı, çalışması sırasında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 2 işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

Son Güncelleme:
Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nda 2 işçi göçük altında kaldı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, hızlı tren hattı şantiyesinde kayan toprağın altında kalan 2 işçinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Hızlı tren altyapısı çalışmaları kapsamında Fatih Mahallesi, Ambardere mevkiindeki şantiyede çalışmalar sırasında toprak kayması meydana geldi.

İki işçi toprak altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İşçilerin kurtarılması için ekiplerce çalışma yürütülüyor.

Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü de bölgeye gelerek olaya ilişkin bilgi aldı.

Kaynak: AA

Etiketler
Hızlı tren
Son Güncelleme:
Pınar Damar cinayeti davasında karar: 'Adalet yerini buldu' Pınar Damar cinayeti davasında karar
Birce Akalay'dan iyi haber! Onu seven hayranları çok üzülmüştü Birce Akalay'dan iyi haber! Onu seven hayranları çok üzülmüştü
Eros davasında gerekçeli karar çıktı: 'Tüm duruşmalara geldi' indirimi Eros davasında gerekçeli karar çıktı
Puf puf kabarıyor ve asla bayatlamıyor; 41 yıllık aşçının pişi yapma tekniği Puf puf kabarıyor ve asla bayatlamıyor; 41 yıllık aşçının pişi yapma tekniği
ÇOK OKUNANLAR
Mehmet Şimşek işaret etti, vergi dairesi uyardı: Tüm tapu sahiplerini ilgilendiriyor! Şimşek işaret etti, vergi dairesi uyardı!
Yeni iddia: Erdoğan hafta sonu emekliye seyyanen zam açıklayabilir Erdoğan hafta sonu emekliye seyyanen zam açıklayabilir
Gonca Vuslateri evlendi, eşinin fotoğrafını ilk kez paylaştı Gonca Vuslateri evlendi, eşinin fotoğrafını ilk kez paylaştı
Son seçim anketi: İstanbul Beylikdüzü'nde hangi aday önde? İstanbul Beylikdüzü'nde hangi aday önde?
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor, uzmanı uyardı: Tapu sahipleri dikkat! Uzmanı uyardı: Tapu sahipleri dikkat!