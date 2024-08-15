Son 53 Yılın En Sıcak Ayı! Ülke Genelinde Sıcaklıklar Artacak

Türkiye’de geçtiğimiz ay son 53 yılın en sıcak Temmuz ayı olarak kayıtlara geçti. Pazartesi gününden itibaren ülke genelinde sıcaklıkların artmaya devam edeceğini söyleyen Bakan Kurum, vatandaşlardan daha tedbirli olmalarını rica etti.

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Son 53 Yılın En Sıcak Ayı! Ülke Genelinde Sıcaklıklar Artacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre son 53 yılın en sıcak Temmuz ayının yaşandığını bildirdi.

Son 53 Yılın En Sıcak Ayı! Ülke Genelinde Sıcaklıklar Artacak - Resim : 1

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün verilerine göre son 53 yılın en sıcak Temmuz ayını yaşadık. En yüksek sıcaklık 45.9 derece ile Cizre’de, en düşük sıcaklık 5.2 derece ile Erzurum’da tespit edildi. Önümüzdeki hafta Pazartesi gününden itibaren de hava sıcaklıkları artmaya devam edecek. Bu nedenle vatandaşlarımızdan daha tedbirli olmalarını rica ediyorum" dedi.

Meteoroloji'den Sıcak Hava UyarısıMeteoroloji'den Sıcak Hava UyarısıGüncel

Kaynak: İHA

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Hava Durumu Murat Kurum Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Sıcak Hava Temmuz
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