SOL Parti İzmir'de, Gazze'de hastaneleri hedef alan İsrail'i protesto etti

SOL Parti, İzmir’de Konak Cumhuriyet Meydanı’nda; İsrail’in Gazze’deki hastanelere yönelik saldırısını protesto etti ve açıklama yaptı. Sol Partililer sık sık “Katil İsrail Filistin’den defol”, “AKP şov yapma İsrail’le iş yapma” sloganları attı.

Sol Parti İl Başkanı Kadir Bülbül, “Emperyalizme ve siyonizme karşı ayağa kalkalım. İşgalci İsrail, Gazze’de hastane bombalayarak yaşlı, çocuk, kadın yüzlerce Filistinliyi katletti. Bu iğrenç katliam, İsrail’in olduğu kadar günlerdir onun arkasında duran ABD’den Batı’ya tüm emperyalist güçlerin sorumluluğundadır” dedi.

Bülbül açıklamanın devamında şunları söyledi:

“İSRAİL İŞGALCİDİR, KATİLDİR”

“Yıllardır bitmeyen katliamlar, günlerdir bir imha ve etnik temizlik savaşı olarak sürdürülüyor. Bu acımasız savaşı alkışlayanlar, İsrail’in Filistin halkına saldırılarını meşru müdafaa hakkı olarak destekleyenler katliamların da ortaklarıdır. Başından bu yana söyledik, bir kez daha söylüyoruz: Haklı olan Filistin halkıdır, meşru olan da Filistin halkının direnişidir! İsrail işgalcidir, katildir!

“AMERİKAN EMPERYALİZMİ, BARIŞIN VE KARDEŞLİĞİN BAŞ DÜŞMANIDIR”

Amerikan emperyalizmi, bütün Ortadoğu’daki akan kanın sorumlusu olan Amerikan emperyalizmi Filistin halkının akan kanından da sorumludur. İşte Erdoğan’ın da Eş Başkanı olmakla övündüğü Büyük Ortadoğu Projesi, bütün haşmetiyle dünyanın huzurunda. Dinci faşist Netanyahu’nun Filistin halkına yaşattığı bu büyük dram, Ortaçağ’dan kalmış bir dinler savaşı olarak sürdürülüyor. ABD, İsrail saldırılarını bölgede yeni bir askeri kuşatmanın da fırsatı olarak görüyor. Amerikan emperyalizmi Filistin halkının ve tüm bölge halklarının ortak düşmanıdır, barışın ve kardeşliğin baş düşmanıdır. Bu ortak düşmana karşı birleşmeden, Siyonist İsrail’in katliamlarına da son verilemez. Emperyalizme karşı sessiz kalan hiç kimse asla kardeşliğin ve barışın savunucusu olamazlar.

“AMERİKAN ÜSLERİNİ KAPATIN, İSRAİL’LE ASKERİ VE EKONOMİK TÜM İLİŞKİLERİ KESİN”

Ülkemizde iktidarda olanlar bu iki yüzlülüğün parçasıdır. Bugün de Filistin halkı için gerçek tek bir adım atmaktan acizdirler. AKP iktidarına sesleniyoruz; kınamaktan başka bir şey yapacaksanız ve katliamlara karşı gerçek bir tavır alacaksanız İsrail’le askeri ve ekonomik tüm ilişkileri kesin, anlaşmaları iptal edin. Amerikan üslerini kapatın. Filistin halkının mücadelesi bağımsız ve özgür bir Filistin mücadelesidir. Bağımsız ve özgür Filistin devleti kurulana kadar emperyalizme ve siyonizme karşı Filistin halkının eylemleri de direnişleri de haklıdır. Ve biz dün Deniz’lerin Mahir’lerin yürüyüşlerindeki kadar onurla, bu mazlum ve onurlu halkın yanında olmaya devam edeceğiz. Tüm halkımızı, insanlığa sahip çıkmak için ayağa kalkmaya Filistin halkına ses vermeye çağırıyoruz. Kahrolsun emperyalizm, kahrolsun Siyonizm! Yaşasın Bağımsız ve Özgür Filistin!”