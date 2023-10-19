FED'den faiz mesajı: Artış gerektirebilir
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, eylül ayı enflasyon verilerinin düşüş eğilimini sürdürdüğünü ancak daha az cesaret verici olduğunu söyledi.
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, açıklamalarda bulundu.
“Eylül ayı enflasyon verileri düşüş eğilimini sürdürdü ancak daha az cesaret vericiydi” diyen Fed Başkanı Powell, sözlerini şöyle sürdürdü;
*Pek çok gösterge, iş gücü piyasasının hala sıkı olduğunu ancak kademeli olarak soğuduğunu gösteriyor.
“DAHA DA SIKILAŞABİLİR”
*Trendin üzerindeki büyümeye veya iş gücü piyasasındaki sıkılığın azalmadığına dair ek kanıtlar, para politikasının daha da sıkılaştırılmasını gerektirebilir.
*Yeni ve eski belirsizlikler, para politikasını çok fazla sıkılaştırma riski ile çok az sıkılaştırma riski arasında denge kurma görevimizi zorlaştırıyor.
*Ekonomi, politika faizlerinin şimdiki seviyelerinde zorlanmıyor gibi görünüyor, sıkılaşmanın nerede duracağını kestirmek zor.
*Yüksek tahvil faizlerinin, yüksek enflasyon beklentisi veya beklenen faiz artışı konusundan kaynaklanmadığı görüşündeyim. Yüksek tahvil faizleri finansal koşulları daraltıyor.