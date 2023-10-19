FED'den faiz mesajı: Artış gerektirebilir

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, eylül ayı enflasyon verilerinin düşüş eğilimini sürdürdüğünü ancak daha az cesaret verici olduğunu söyledi.

FED'den faiz mesajı: Artış gerektirebilir

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, açıklamalarda bulundu.

“Eylül ayı enflasyon verileri düşüş eğilimini sürdürdü ancak daha az cesaret vericiydi” diyen Fed Başkanı Powell, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Pek çok gösterge, iş gücü piyasasının hala sıkı olduğunu ancak kademeli olarak soğuduğunu gösteriyor.

“DAHA DA SIKILAŞABİLİR”

*Trendin üzerindeki büyümeye veya iş gücü piyasasındaki sıkılığın azalmadığına dair ek kanıtlar, para politikasının daha da sıkılaştırılmasını gerektirebilir.

*Yeni ve eski belirsizlikler, para politikasını çok fazla sıkılaştırma riski ile çok az sıkılaştırma riski arasında denge kurma görevimizi zorlaştırıyor.

*Ekonomi, politika faizlerinin şimdiki seviyelerinde zorlanmıyor gibi görünüyor, sıkılaşmanın nerede duracağını kestirmek zor.

*Yüksek tahvil faizlerinin, yüksek enflasyon beklentisi veya beklenen faiz artışı konusundan kaynaklanmadığı görüşündeyim. Yüksek tahvil faizleri finansal koşulları daraltıyor.

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