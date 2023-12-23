Siyasilerden şehitler için taziye mesajı

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı ve ardından yaşanan çatışmada 6 askerin şehit olduğunu duyurdu. Acı haber sonrası siyasilerden peş peşe taziye mesajı geldi.

CHP lideri Özgür Özel, yaptığı taziye paylaşımında "Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan üç askerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum." dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yaptığı paylaşımda, "Irak'ın kuzeyinde teröre şehit verdiğimiz kahraman Mehmetçiklerimize Yüce Allah'tan rahmet, yaralanan Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin ruhları şad, mekânları cennet olsun. Milletimizin başı sağ olsun..." ifadelerini kullandı.

"MÜCADELİMİZ KARARILIKLA SÜRECEK"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise "Irak'ın kuzeyinde şehit düşen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve yaralanan kahramanlarımıza şifa diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun. Terör örgütleri ve uzantılarına karşı mücadelemiz kararlılıkla sürecek" diye kaydetti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Yaralı Mehmetçiklerimize de Rabbimden şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da taziye mesajı yayınlayarak, "Irak'ın kuzeyinde şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve silah arkadaşlarına sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

"ŞEHİTLERİMİZİN MAKAMLARI ALİ OLSUN"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı X üzerinden yayınladığı taziye mesajında, "Milletimizin başı sağ olsun. Irak'ın kuzeyinde Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından yapılan hain saldırıda şehit düşen Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, kahraman ordumuza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin makamları âli olsun." ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki: "Hain terör örgütü tarafından Irak'ın kuzeyinde düzenlenen saldırıda şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Rabbim, yaralı askerlerimize acil şifalar versin. Şehitlerimizin mekânı cennet, makamları âli olsun. Aziz milletimizin başı sağ olsun."

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı sonucu şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: "Aziz milletimizin başı sağ olsun. Irak'ın kuzeyinde hain teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: "Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından gerçekleştirilen saldırıda şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Yaralı Mehmetçiklerimizin bir an evvel sağlıklarına kavuşmasını temenni ediyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Pençe Kilit Operasyonu sırasında yaşanan çatışmada şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, milletimize baş sağlığı diliyorum. Mekânları Cennet-i âlâ olsun. Çatışmada yaralanan askerlerimiz var. Temennimiz, kahraman evlatlarımızın bir an önce sağlıklarına kavuşması."

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır: "Aziz Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır; yaralı Kahramanlarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

LİDERLERDEN MESAJ

Liderlerin taziye mesajları şöyle:

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: "Irak'ta terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Başımız sağ olsun. Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum."

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ: "Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışma sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve silah arkadaşlarına sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar dilerim. Büyük Türk Milleti'nin başı sağ olsun..."

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: "Pençe-Kilit Operasyon Bölgesinde hain terör örgütüyle çıkan çatışmada şehit olan Mehmetçiklerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet; yaralı askerlerimize acil şifalar dilerim. Aziz milletimizin başı sağ olsun."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Pençe harekat bölgesinde terör örgütü PKK ile girilen çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Değerli ailelerinin, silah arkadaşlarının ve milletimizin başı sağ olsun… Çatışmada yaralanan Mehmetçiklerimize de acil şifalar diliyoruz."

BBP LİDERİ MUSTAFA DESTİCİ

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici: "Irak'ın kuzeyinde, emperyalistlerin uşağı PKK terör örgütünün saldırısı sonucu, 4 kahraman Mehmetçiğimizin şehit olduğu, 4 kahraman askerimizin de yaralandığı haberini aldık. Necip Türk Milletimizin soylu her ferdi gibi son derece üzgünüm. Terörün bütün unsurlarıyla mücadele edilmezse, belediyelere, Türkiye Büyük Millet Meclisi'mize, terör örgütü unsurlarının sızmasına; belediyelerin, terör örgütüne para ve eleman sağlamasına; basında yancılarının meşrulaştırma konuşmaları yapmasına, Gazi Meclisimizin, terör propagandası için kullanılmasına engel olunmazsa; terör örgütünün kurdurduğu, yönettiği, söylemini, politikalarını, yöneticilerini, adaylarını belirlediği sözde siyasi partiye, milletimizin yüz milyonlarca lirasını vermeye devam edilirse; evlatlarımızı, yiğit Mehmetçiklerimizi gelecekte de maalesef bu ihanet şebekesine kurban vereceğiz. Bir kez daha, TBMM'yi, AYM başta olmak üzere, yargı kurumlarımızı acilen görevlerini yapmaya davet ediyorum. Aziz Şehitlerimize bir kez daha Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Şehitlerimizin kederli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve asil milletimize sabır ve başsağlığı yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum."

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: "Irak'ın kuzeyinde alçak terör örgütü PKK ile girdikleri çatışma sonucu şehit olan 3 kahraman askerimize Allah'tan rahmet, yaralı olan 4 kahraman askerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: "Milletimizin başı sağ olsun. Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralı askerlerimize acil şifa dilerim. Şehitlerimizin mekânları cennet, ruhları şad olsun."