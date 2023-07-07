Siverek'te kuduz vakası: Bir kişi hastaneye kaldırıldı!

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kuduz vakası nedeniyle bir kişi hastaneye kaldırılırken, kuduz vakaların görüldüğü yerlerde karantina uygulanmaya başlandı.

Siverek Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlçemizde kuduz vakasından dolayı bir vatandaşımız tedavi görmekte olup yapılan araştırmada köpek saldırısı nedeniyle bazı büyükbaş hayvanlarda kuduz vakasını rastlanılmıştır. İlçe Hıfzısıha Kurulu toplanmış olup konuyla ilgili tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda, söz konusu yerlerde karantina uygulamalar yapılmıştır. Ayrıca Belediyemiz, Sağlık Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Müdürlüğünce gerekli çalışmalara başlanmıştır. Bununla birlikte şüpheli durumların derhal yetkili mercilere bildirilmesi ve herhangi bir vakada ivedilikle sağlık kuruluşlarına müracaat edilmesi gerekmektedir” denildi.