Sivas'ta Zincirleme Kaza: 6 Kişi Yaralandı, İnceleme Başlatıld

Sivas-Kayseri karayolu Elmalı köyü yakınlarında trafik kazası meydana geldi. M.B. (58) yönetimindeki kamyonet önünde seyreden İ.A. (42) idaresindeki buğday yüklü traktöre çarptı. H.Y'nin (63) kullandığı otomobil de kamyonete arkadan çarptı.

6 YARALI

3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında kamyonet sürücüsü M.B, otomobil sürücüsü H.Y. ile Ş.Y. (61), G.M. (43), D.M.Y. (37) ve C.E.M. (18) yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA