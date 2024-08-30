Sivas'ta Kriz: 30 Bin TL Maaş, 30 GB İnternete Çalışacak Birini Bulamadı

Sivas'ın Altınyayla ilçesine bağlı Deliilyas Beldesi Yassıpınar Mahallesinde yaşayan Fikri Demiray, çoban sıkıntısı nedeniyle herkesin hayvanlarını sattığını belirtti.

Artık Türk çoban kalmadığını belirten Demiray, “400 koyunum var. 30 bin lira maaş veriyorum. Barınmasından yemeğine hatta telefon faturasına kadar her şeyiyle ben ilgileniyorum. Benden 30 GB internet istiyor onu da alıyorum. Kaç GB isterse mecbur onu da alacağım. Bu duruma devletin el atması dışında başka hiçbir çare göremiyorum” dedi.

HAYVANLARINI SATIYORLAR

Çoban sorununun hayvancılıktan bıktırdığını söyleyen Demiray, “Türk çoban yok. Afganlı çobanlarsa bizlere mum tutturuyorlar. Devlet bize yardımcı olsa hayvancılık devam etse Türkiye'de et bedava olur. Çoban sıkıntısı nedeniyle artık herkes hayvanlarını satıyor. Şimdi ben 30 bin lira maaşla çoban tuttum. Kendimi zorlayarak maaş ödüyorum. Türk çoban diye bir şey kalmadı. Türk çoban olmadığı için de Afgan çobanlar bizlere her istediklerini yaptırıyorlar, bıktık artık. Çoban konusu bizi rahatsız ediyor. Artık bu sorun hayvancılıktan bıktırdı. 400 koyunum var. 30 bin lira maaş veriyorum.

Barınmasından yemeğine hatta telefon faturasına kadar her şeyiyle ben ilgileniyorum. Aylık gideri 40 bin liraya mal oluyor. Ben 40 bin lirayı bir ayda ailemle harcayamıyorum. Her şeyi ben ödüyorum. Benden 30 GB internet istiyor onu da alıyorum. Kaç GB isterse mecbur onu da alacağım. Bu duruma devletin el atması dışında başka hiçbir çare göremiyorum.

En azından sigortasını ödese gerisini yine biz hallederiz. 15 yıl önce bizim köyümüzde üç tane sürü vardı. Çoban sıkıntısı nedeniyle şimdi sadece bende kaldı. Ben de şimdilik dayanıyorum sonu ne olacak bilmiyorum. Devlet çoban sıkıntısını çözse hayvancılık artar et fiyatları düşer. Bizim coğrafyamız şahane” şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA