Sivas'ta Beklenen Hasat Başladı: Çiftçinin Yüzü Gülüyor

Sivas İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, projede yer alan çiftçileri ziyaret ederek hasat süreci hakkında bilgi aldı. Proje, Akıncılar ilçesindeki çiftçilere tarımsal üretim risklerini azaltma ve aile ekonomilerine katkı sağlama amacı taşıyor.

İl Müdürü Yıldız, proje hakkında yaptığı açıklamada, “İlimizde ılıman iklim özellikleri gösteren ve sebze yetiştiriciliği kültürüne sahip olan Akıncılar ilçemizde, tarımsal üretim risklerini azaltmak amacıyla bu proje hazırlandı. Salçalık domates ve biber yetiştiriciliği için il müdürlüğümüz tarafından desteklenen bu proje, Sebze Üreticiler Birliği üyesi üreticilere yönelik olarak gerçekleştirildi. Fide maliyetinin yüzde 75’i Sivas Özel İdaresi tarafından karşılanarak, toplamda 220 bin adet salçalık domates fidesi ve 110 bin adet salçalık biber fidesi dağıtıldı. Bu fide dağıtımıyla 100 dekarlık alanda salçalık domates ve 50 dekarlık alanda salçalık biber dikimi yapıldı. Proje, üreticilerin üretim çeşitliliğini artırmayı ve aile ekonomilerine katkı sağlamayı hedefliyor. Çiftçilerimize emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Kaynak: Ajanslar