Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Fitne Odaklarına Geçit Vermedik, Vermeyeceğiz'

Malazgirt Zaferi'nin 953. Yıl Dönümü Kutlama Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kardeşlik hukukumuzu bozmak isteyenlerle mücadele edeceğiz. Aramıza nifak tohumları ekmeye çalışan fitne odaklarına geçit vermedik, vermeyeceğiz" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Fitne Odaklarına Geçit Vermedik, Vermeyeceğiz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 953. Yıl Dönümü Kutlama Programı'nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Tarihimizi, talihimizi, istikametimizi belirleyen Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümünde sizlerle beraberiz. Malazgirt Zaferi'nin 953. seneyi devriyesine ulaşmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Şanlı zaferin yıl dönümünü gururla minnetle 953 yıldır değişmeyen heyecanla kutluyoruz.

O günkü imanla, o günkü adanmışlıkla bugün yine Malazgirt'teyiz. Sultan Alparslan'ı ve onun şerefli askerlerini rahmetle anıyorum. Malazgirt Zaferi milletimizin binlerce yıllık dirlik duruşunun destanlarından biridir. Malazgirt zulme karşı kenetlenmenin zaferidir.

Sultan Alparslan atının üzerindeyken askerine şöyle seslenmiştir; 'Eğer şehit olursam bu beyaz elbise kefenim olsun. Zaferi kazanırsak istikbal bizimdir.' Zaferden sadece 4 sene sonra İznik'te bu topraklardaki ilk devletimiz olan Anadolu Selçuklu devletini kurduk. 953 yıla rağmen Malazgirt ruhu bir iman çağlayanı olarak gürül gürül akıyor. Kıyamete kadar bu ruh gönüllerimizi kuşatmaya devam edecek.

Bu toprağı taşı, coğrafyayı vatan yapmak için inanç gerekir. Bu toprakları aşkla, sevgiyle ilmek ilmek dokuduk. Anadolu'nun Türk toprağı olduğunu tüm cihana ilan ettik. Fethettiğimiz her yeri camilerle, kütüphanelerle, medreselerle donattık. İstanbul'a fethine giden sürecin en kritik adımı Malazgirt'le açılmıştır.

Malazgirt, Türklerle birlikte tüm Müslümanların zaferidir. Davamız nesillere ve çağlara ışık olmaktır. Davamız hak ile batılın kıyamete kadar sürecek davasında her zaman hakkın yanında durmaktır. Zaman değişir, asırlar değişir ama ruh değişmez. Kan aynı kan, karakter aynı karakterdir.

Küfrün karanlığını ancak tek yürek olursak parçalarız. Türk, Kürt, Arap, Sünni, Alevi demeden 85 milyon olarak nazlı hilalin gölgesinde buluşacağız. Kardeşlik hukukumuzu bozmak isteyenlerle mücadele edeceğiz. Aramıza nifak tohumları ekmeye çalışan fitne odaklarına geçit vermedik, vermeyeceğiz."

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Kaynak: Gerçek Gündem

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