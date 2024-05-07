Polis memuru Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın TC kimlik numarası ile arama yaparken yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde gizli yürütülen soruşturmalarda bilgilerin dışarıya sızdırılması üzerine yetkililer harekete geçti ve ‘köstebek’ soruşturması başlatıldı.

Hürriyet'te yer alan haberde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Teknik Büro Amirliği’nde çalışan polis memuru Alper B.’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın T.C. kimlik numarası ile sorgulama yaptığı ortaya çıktı. VIP sorgulama olarak adlandırılan işlemde Alper B.’nin Erdoğan’ın T.C.’si ile sorgulama yaptığı sırada sistem alarm verdi. Durumu fark eden Narkotik Daire Başkanlığı, resmi yazıyla Ankara Emniyet Müdürlüğü’nü uyarı gönderdi.

"GELEN İHBAR ÜZERİNE SORGULAMA YAPTIM"

Cumhurbaşkanı'nın T.C.’si ile sorgu yapan kişinin teknik büro polisi Alper B. olduğu ortaya çıktı. İdari soruşturma başlatılırken polisin “Gelen bir ihbar üzerine sorgulama yaptım” diyerek kendisini savunduğu öğrenildi.