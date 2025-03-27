Şişli'de Toplanan Öğrencilere Polis Müdahalesi: Çok Sayıda Gözaltı Var

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasıyla büyüyen eylemler devam ediyor. Üniversite öğrencileri bugün Şişli'de bulunan Cevahir AVM'nin önünde toplanıp Maçka Parkı'na yürüme kararı aldı. Eylem öncesi anons yapan polis, maske takan öğrencilerin yüzlerini açmasını ve dağılmalarını söyledi. Eylemcilerin dağılmaması üzerine polis müdahalede bulundu, çok sayıda öğrenci gözaltına alındı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın aralarında olduğu çok sayıda ismin gözaltına alınmasıyla başlayan eylemler devam ediyor.

İstanbul Üniversiteler Koordinasyonu'nun çağrısıyla üniversite öğrencileri Şişli'de bulunan Cevahir AVM'nin önünde toplanıp Maçka Parkı'na yürüme kararı aldı. 18.30 sıralarında AVM önünde toplanan öğrenciler "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz" şeklinde sloganı attı. Gençlerden yüzleri kapalı olanlara müdahale eden polis, yüzlerini açmalarını istedi.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

Uyarının ardından polis, öğrencilere müdahalede bulunarak çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Gençlik grubu bir süre sonra Mecidiyeköy ve Şişli yönlerine doğru dağıldı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, üniversite öğrencilerinin gözaltına alınmasının ardından partinin hukuki destek numaralarını paylaştı.

Çelik sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Cevahir AVM önündeyiz. Gözaltına alınan gençlerimizin süreçlerini Hukuk Komisyonumuz takip ediyor. Hukuki destek hattımızı kaydedin."

Kaynak: Haber Merkezi

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