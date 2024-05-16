Şişli'de 7 katlı binada yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

Şişli'de bulunan 7 katlı bir binada yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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İstanbul’un Şişli ilçesinde 7 katlı bir binanın depo kısmında yangın çıktı.

Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'nde 7 katlı binanın zemin katında film ekipmanlarının bulunduğu depoda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın nedeniyle yoğun duman oluşurken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

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