Şişli-Mecidiyeköy Metro İstasyonu Kapatıldı

İstanbul'da 1 Mayıs için kent genelinde alınan önlemler devam ediyor. M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında Osmanbey, Taksim ve Şişhane istasyonları ikinci bir emre kadar İstanbul Valiliği tarafından kapatılırken, Şişli-Mecidiyeköy istasyonu ise Meydan çıkışı hariç vatandaşların kullanımına kapatılmıştı.

BİR KEZ DAHA KAPATILDI

Öğleden sonra İstanbul Valiliği Şişli-Mecidiyeköy istasyonunun tüm giriş çıkışlarını vatandaşların hizmetine açarken, alınan yeni kararla birlikte bir kez daha Meydan çıkışı hariç diğer çıkışlar kullanıma kapatıldı.

İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattımızın Şişli-Mecidiyeköy istasyonunun Meydan çıkışı dışındaki tüm giriş çıkışları yolcu kullanımına kapatılmıştır. https://t.co/g0AhuG5iYf — Metro İstanbul (@metroistanbul) May 1, 2026

