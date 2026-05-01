Şişli-Mecidiyeköy Metro İstasyonu Kapatıldı
İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Şişli-Mecidiyeköy istasyonunun Meydan çıkışı dışındaki tüm giriş çıkışları yolcu kullanımına tekrar kapatıldı.
İstanbul'da 1 Mayıs için kent genelinde alınan önlemler devam ediyor. M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında Osmanbey, Taksim ve Şişhane istasyonları ikinci bir emre kadar İstanbul Valiliği tarafından kapatılırken, Şişli-Mecidiyeköy istasyonu ise Meydan çıkışı hariç vatandaşların kullanımına kapatılmıştı.
BİR KEZ DAHA KAPATILDI
Öğleden sonra İstanbul Valiliği Şişli-Mecidiyeköy istasyonunun tüm giriş çıkışlarını vatandaşların hizmetine açarken, alınan yeni kararla birlikte bir kez daha Meydan çıkışı hariç diğer çıkışlar kullanıma kapatıldı.
#MetroDuyuru #M2— Metro İstanbul (@metroistanbul) May 1, 2026
