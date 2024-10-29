Sis, Pus, Sağanak Hepsi Bir Arada! Meteoroloji'den İstanbul Dahil Birçok Kente Uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz ile Samsun çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun iç ve kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, Kıyı Ege ve Akdeniz'de ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgede yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE 12°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 13°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın doğusu yerel sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 11°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 14°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 2°C, 17°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 10°C, 23°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 13°C, 23°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 11°C, 23°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 10°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 18°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 11°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN 14°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA 3°C, 18°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ÇANKIRI 2°C, 19°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 5°C, 16°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

KONYA 6°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU 4°C, 16°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı

DÜZCE 7°C, 19°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı

SİNOP 13°C, 20°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ZONGULDAK 12°C, 16°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, yarın Samsun çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA 4°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

ARTVİN 6°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 12°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı

TRABZON 12°C, 18°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ERZURUM -3°C, 14°C

Az bulutlu

KARS -4°C, 13°C

Az bulutlu

MALATYA 3°C, 19°C

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

VAN -1°C, 14°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 5°C, 23°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 8°C, 23°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 9°C, 22°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 12°C, 24°C

Az bulutlu ve açık