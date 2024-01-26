Sınav ücretlerine yüzde 165 zam

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, “ÖSYM sınav ücretlerine yüzde 165 zam yaptı. YKS 2024’te, 3 oturum için alınacak ücret 800 TL’yi aşacak” dedi

Sınav ücretlerine yüzde 165 zam

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda artan sınav ücretlerine dikkat çekerek tepki gösterdi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) sınav ücretlerine yüzde 165 zam yapıldığını belirten Bulut, "YKS 2024’te, 3 oturum için alınacak ücret 800 TL’yi aşacak" diye yazdı.

Bulut'un paylaşımında şunları söyledi:

“ÖSYM'nin sınavlarına girmek de lüks oldu. Memura yüzde 49,25 zammı reva görenler ÖSYM sınav ücretlerine yüzde 165 zam yaptı. YKS 2024’te, 3 oturum için alınacak ücret 800 TL’yi aşacak!”

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