Sinan Ateş'in Annesi Tekrar Hastaneye Kaldırıldı

Sinan Ateş davasının 4. celsesi devam ederken anne Saniye Ateş, fenalaştı. Anne Ateş'in baygınlık geçirdiği öğrenilirken Ayşe Ateş de mahkeme salonundaki sanıklara "Bu kadın burada ölürse hepinizden hesabını sorarız" diye tepki gösterdi.

Tuğba Özer Tuğba Özer
Son Güncelleme:
Sinan Ateş'in Annesi Tekrar Hastaneye Kaldırıldı

Sinan Ateş cinayeti davasının 4. celsesi Sincan Cezaevi'nde görülüyor. Dün duruşma sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırılan anne Saniye Ateş, bugün mahkemede beyanda bulunurken tekrar fenalaştı. Saniye Ateş hastaneye kaldırıldı.

Ayşe Ateş ise mahkeme salonundaki sanıklara dönerek, "Bu kadın burada ölürse hepinizden hesabını sorarız" diye tepki gösterdi.

ÖZGÜR ÖZEL: İNSANIN GERÇEKTEN KANI DONUYOR

Duruşmayı takip eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Saniye Ateş'in beyanı alınırken fenalaşmasına ilişkin şunları söyledi:

"Saniye Ateş konuştu ve aslında orada söylenebilecek bir kelime kalmadı. Oğlunu nasıl yetiştirdiğini anlattı. Oğlunu vuranların değil vurdurtanların kim olduğunu öğrenmek istediğini söyledi. 'Oğlum öldü, babasının kalbi dayanmadı öldü, ben zaten ölüyüm' dedi. Sinan Ateş'in öldürüleceğini kendisine söylediğini söyledi. Sözlerini bitiremeden de baygınlık geçirerek salondan çıkarılmak zorunda kaldı. İnsanın gerçekten kanı donuyor."

DÜN DE FENALAŞMIŞTI

Anne Saniye Ateş, dün de ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Ateş'in tansiyon sorunu yaşadığı öğrenilmişti.

Saniye Ateş'in sağlık durumuna ilişkin Gerçek Gündem'e konuşan abla Selma Ateş ise, acılı annenin duruşmayı dinlediği sırada ağladıktan sonra el ve kolunun uyuşmaya başladığını belirterek "Dava devam ettiği için bizler annemle hastaneye gidemedik. Şimdi hastanede serum takılmış vaziyette" demişti.

Avukatların tavır ve söylemlerinden sonra annesinin fenalaştığını söyleyen Selma Ateş, "Annemin canı oğlunun katledilişini defalarca kez dinlemeye dayanamadı" ifadelerini kaydetmişti.

Sinan Ateş Cinayeti Davasında 4. Gün: Ayşe Ateş, MHP'li 2 Siyasetçinin İsmini İlk Kez VerdiSinan Ateş Cinayeti Davasında 4. Gün: Ayşe Ateş, MHP'li 2 Siyasetçinin İsmini İlk Kez VerdiGüncel

Kaynak: Gerçek Gündem

Son Güncelleme:
Haliç Köprüsü'nde Trafik: Asfalt Yenileme Çalışması Ne Zaman Bitecek? Haliç Köprüsü'nde Trafik: Asfalt Yenileme Çalışması Ne Zaman Bitecek?
İlhan Şen’den hayranlarını yıkan haber. FOX TV'deki diziyle ünlenmişti İlhan Şen’den hayranlarını yıkan haber. FOX TV'deki diziyle ünlenmişti
Adıyaman'da Korkutan Anlar! Gördüğü Gibi Cep Telefonuna Sarıldı Adıyaman'da Korkutan Anlar! Gördüğü Gibi Telefonuna Sarıldı
Çukur dizisiyle ses getirmişti. Anlaşma yaptığı yeni dizi belli oldu Çukur dizisiyle ses getirmişti. Anlaşma yaptığı yeni dizi belli oldu
ÇOK OKUNANLAR
Ümit Özdağ'ın CHP Ziyareti Sürpriz Değilmiş! İşte Bugünkü Görüşmede Masaya Yatırılacak Konular İşte Bugünkü Görüşmede Masaya Yatırılacak Konular
Milli Güreş Takımı Yıllar Sonra Yeniden Avrupa Şampiyon Oldu Milli Güreş Takımı'ndan Yıllar Sonra Bir İlk
Sinan Ateş Cinayeti Davasında 4. Gün: Ayşe Ateş, MHP'li 2 Siyasetçinin İsmini İlk Kez Verdi Ayşe Ateş, MHP'li 2 Siyasetçinin İsmini İlk Kez Verdi
Cenk Tosun'dan TFF Başkanı Büyükekşi'ye Şok Tepki: Elini Sıkmadan Geçti Cenk Tosun'dan TFF Başkanına Şok Tepki
'Bitmeyen Proje'nin Maliyeti 4 Yılda Katlandı 'Bitmeyen Proje'nin Maliyeti 4 Yılda Katlandı