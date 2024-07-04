Adıyaman'da Korkutan Anlar! Gördüğü Gibi Cep Telefonuna Sarıldı
Hava sıcaklığının 40 derecenin üzerinde seyrettiği Adıyaman'da çıkan hortum korku ve paniğe neden oldu. O anlar bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Aşırı sıcakların etkili olduğu Adıyaman'da Adıyaman'da, bir tarlada hortum meydana geldi. O anlar Kâhta-Samsat kara yolu üzerinde seyir halinde olan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Boş bir tarla içerisinde yerden metrelerce yükselen ve yaklaşık 10 dakika süren hortum, korku dolu anlar yaşattı.
Kaynak: İHA