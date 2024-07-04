Adıyaman'da Korkutan Anlar! Gördüğü Gibi Cep Telefonuna Sarıldı

Aşırı sıcakların etkili olduğu Adıyaman'da Adıyaman'da, bir tarlada hortum meydana geldi. O anlar Kâhta-Samsat kara yolu üzerinde seyir halinde olan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Boş bir tarla içerisinde yerden metrelerce yükselen ve yaklaşık 10 dakika süren hortum, korku dolu anlar yaşattı.

Kaynak: İHA