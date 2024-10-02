Sinan Ateş Davası'nda Tutuklu Sanıktan Özgür Özel'e Küfür ve Hakaret

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Sinan Ateş suikastı davasında tutuklu sanık Suat Kurt duruşma başlamadan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e küfür ve hakaret etti. Jandarma ekipleri Kurt'u duruşma salonundan çıkardı

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Sinan Ateş Davası'nda Tutuklu Sanıktan Özgür Özel'e Küfür ve Hakaret

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık 2022 tarihinde Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Çukurambar semtinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Ateş'in öldürülmesine ilişkin 12'si tutuklu toplam 22 sanığın yargılanmasına Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Cezaevi Kampüsü'nde devam ediliyor. Bugünkü duruşmaya sanıklar, müşteki Sinan Ateş'in ailesi ile taraf avukatları katıldı.

Duruşma başlamadan önce tutuklu sanıklardan Suat Kurt'un avukatı müvekkiliyle görüşmek istedi. Jandarma ekipleri görüşmeye izin vermeyerek, "Mahkeme heyetinden izin almanız gerekir" dedi.

ÖZGÜR ÖZEL'E KÜFÜR VE HAKARET

Bunun üzerine Kurt, CHP Genel Başkanı Özel'e yönelik, küfür ve hakaretlerde bulundu. Jandarma ekipleri Kurt'u duruşma salonundan çıkardı. Mahkeme heyeti geldikten sonra Kurt'un avukatı heyetten görüşme talebinde bulundu ve görüşmeye izin verildi.

Duruşma sanık avukatlarının savunması ile devam ediyor.

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Kaynak: ANKA

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