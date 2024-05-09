Sinan Ateş cinayetinin ilk duruşmasının tarihi açıklandı!
Ülkü Ocakları eski Başkanı Sinan Ateş cinayetinin ilk duruşmasının tarihi belli oldu.
Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetinin duruşma tarihi açıklandı.
Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi, Sinan Ateş davasındaki ilk duruşmayı, 1 Temmuz saat 09.00 olarak belirledi.
NE OLMUŞTU?
Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin geçtiğimiz gün hazırlanan iddianamede, eşi Ayşe Ateş'in ifadeleri, Ateş'in neden öldürüldüğü ve tetikçi Eray Özyağcı'yı İstanbul'a götüren çakarlı aracın plakası yer almadı.
Ayrıca iddianamede MHP'nin de adı geçmedi.
Kaynak: Gerçek Gündem
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