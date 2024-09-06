Silifke’de Melek Mosso Rüzgarı

51. Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali’nin 5’inci gününde sevilen sanatçı Melek Mosso sahne aldı. Göksu Parkı Festival Alanı’nı dolduran binlerce vatandaş, Mosso'nun şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.

Silifke’de konser vermekten büyük mutluluk duyduğunu belirten Mosso, “51. Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivalimiz kutlu olsun. Burada ve Silifke’nin siz sıcak insanlarıyla bir araya gelmek çok güzel. Bizleri buluşturan Belediye Başkanımız Mustafa Turgut’a çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Başkan Mustafa Turgut ise “Bu yazın en güzel konserlerini, unutulmayacak sahne şovlarını ve daha birçok sürprizi kaçırmamak için tüm Silifke halkımızı 51. Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali'ne bekliyoruz” dedi.

Kaynak: ANKA