Silah taşıma ruhsatı alacaklara yeni kişiler eklendi!

Alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanlığı, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik'in "Taşıma ruhsatı verilebilecek diğer meslek mensupları" başlıklı 9'uncu maddesinde değişiklik yapılması için çalışma başlattı.

Planlanan düzenlemeyle taşıma ruhsatı verilebilecek meslek mensuplarının kapsamı genişletilecek.

SİLAH TAŞIMA RUHSATI VERİLECEK

Değişikliğin yürürlüğe girmesiyle 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu'na göre kurulmuş oda, birlik, federasyon, konfederasyon yönetim kurulu başkan ve üyeleri, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri yönetim kurulu başkan ve üyelerine seçildikleri dönem içerisinde silah taşıma ruhsatı verilecek.

30 BİN KİŞİ SİLAH TAŞIMA RUHSATI ALABİLECEK

Türkiye'de 2 bin 995 oda ile bin esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatifi bulunurken düzenlemeyle, kapsam dahilindeki 30 bin kişi harç ücretini ödeyerek taşıma ruhsatı alabilecek.

Kaynak: Gerçek Gündem