Sigara İzmariti Yangın Çıkardı!

İzmir -Çanakkale Karayolu Yeni Foça kavşağı mevkiinde söndürülmeden gelişigüzel atılan sigara izmariti yol kenarındaki kuru otları tutuşturdu.

Alevler kısa zamanda çevreye yayılırken, o sırada yoldan gecen İZSU ekipleri alevlere müdahale etti. Yakınlarda bulunan bir işletmeye ait bahçe içerisinde park halindeki bir kamyonet ve zeytin toplama aracı yangından zarar gördü.

İzmir Orman İşletme Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Aliağa Belediyesine bağlı ekiplerin müdahalesi ile yangın tamamen kontrol altına alındı.

Kaynak: İHA