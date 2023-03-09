Sezen Aksu, Hatay'da Emel Korkmaz'ı ziyaret etti

Sanatçı Sezen Aksu, Hatay'da Ali İsmail Korkmaz'ın annesi ve ALİKEV Başkanı Emel Korkmaz'ı ziyaret etti.

Sezen Aksu, Hatay'da Emel Korkmaz'ı ziyaret etti

Hatay'da bulunan sanatçı Sezen Aksu, Gezi Parkı protestoları sırasında Eskişehir'de katledilen Ali İsmail Korkmaz'ın annesi Emel Korkmaz ile görüştü. 

Görüşmeyi Ali İsmail Korkmaz'ın ağabeyi avukat Gürkan Korkmaz, sosyal medya hesabından duyurdu. Korkmaz buluşmayı şöyle anlattı: 

"Minik Serçe, büyük yürek! Şarkılarıyla büyüyüp aşkı tanıdığımız Sezen Aksu’yu bugün yakından tanıma fırsatını yakaladık. 10 gündür Antakya’daymış, bugün bizi ziyaret etti. Samimiyetini gördük, alçak gönüllüğüne tanık olduk. “Sezen Ablamız” oldu; birlikte güldük, ağladık…" 

Kenti etkileyen dört depremde de birçok bina yıkılırken, Ali İsmail Korkmaz adına Antakya'da kurulan Ali İsmail Korkmaz Vakfı da (ALİKEV) ağır hasar aldı. 21 Şubat'ta, vakfın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Maalesef Vakıf merkezimiz ağır hasarlı, acıları umuda dönüştürmek, gençlerle çalışmalar yapmak amacıyla kurulan bir kurum olarak bu kötü günleri de dayanışmayla atlatacağız. ALİKEV olarak, yeniden gençlerle bir araya geleceğimiz günleri dört gözle bekliyoruz" ifadeleri kullanılmıştı.

ALİKEV Başkanı Emel Korkmaz da yaptığı yeni açıklamada, Antakya Tarihi Evleri'nde bulunan vakıf binasıyla ilgili "Vakıf binasından geriye bir şey kalmadı. Bütün eşyalarımız, emeklerimiz de gitti. Ama ayağa kalkacağız. 10 yıl da sürse bu kenti ayağa kaldıracağız" demişti.

17 yaşındaki Gamze'yi öldüren annesi ve babası için istenen ceza belli oldu: 'Görmeseydi, duymasaydı, beni de yakmazdı' 17 yaşındaki Gamze'yi öldüren annesi ve babası için istenen ceza belli oldu
Saç bitinden kurtaran yöntem! Hiç bir uzman bu sırrı size anlatmaz Saç bitinden kurtaran yöntem! Hiç bir uzman bu sırrı size anlatmaz
Kılıçdaroğlu deprem bölgesine Mansur Yavaş ile gidiyor Kılıçdaroğlu deprem bölgesine Mansur Yavaş ile gidiyor
25 yıllık ustaya göre içli köfte böyle pişerse dağılmıyor ve iyi pişiyor 25 yıllık ustaya göre içli köfte böyle pişerse dağılmıyor ve iyi pişiyor
ÇOK OKUNANLAR
Almanya'da silahlı saldırı: 6 ölü Almanya'da silahlı saldırı: 6 ölü
İşgal günlerinde doğup, depremde enkaz olan Kızılay İşgal günlerinde doğup, depremde enkaz olan Kızılay
Hangi anket şirketi daha isabetli? İşte şirketlerin 2018 seçim tahminleri ve yanılma payları! Hangi anket şirketi daha isabetli? İşte şirketlerin 2018 seçim tahminleri ve yanılma payları!
Bu burçları sakın hafife almayın: İşte zekası zehir gibi olan o 3 burç Bu burçları sakın hafife almayın: İşte zekası zehir gibi olan o 3 burç
Millet İttifakı'nın 'aday krizi'nden sonra ilk anket: İşte partilerin son oy oranları Millet İttifakı'nın 'aday krizi'nden sonra ilk anket: İşte partilerin son oy oranları