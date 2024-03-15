Settar Tanrıöğen taburcu oldu

Kızılcık Şerbeti'ndeki Abdullah rolünü canlandıran usta oyuncu Settar Tanrıöğen tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu oldu.

Settar Tanrıöğen taburcu oldu

Beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırılan oyuncu Settar Tanrıöğen taburcu oldu.

Beyin kanaması nedeniyle 26 Ocak 2024 tarihinde yoğun bakım tedavisine ve daha sonra hasta odasına alınan sanatçı Settar Tanrıöğen'in sağlık durumu ile ilgili bilgi veren Acıbadem Ataşehir Hastanesi Başhekimi Dr. Engin Çakmakçı “Beyin damarlarında oluşan anevrizmanın (baloncuk) kanaması nedeniyle 26 Ocak’tan bu yana hastanemizde tedavisi sürdürülen hastamız Settar Tanrıöğen, 14 Mart (dün) tarihinde taburcu oldu. Hastamızın uzun süren tedavisinin taburculuk noktasına gelmesi, üstelik bu tarihin 14 Mart Tıp Bayramı’na denk gelmesi, tüm hekim arkadaşlarımızı ve sağlık personelini ayrıca sevindirmiştir. Taburcu edilen hastamızın kontrol süreçleri tarafımızdan takip edilecektir. Kendisine tekrar geçmiş olsun diyoruz” dedi.

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