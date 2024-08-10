Şener Şen'in Ankara'daki Oyununa Saldırı: Cam Şişeler Fırlatıldı, Oyuna Ara Verildi

Usta sanatçı Şener Şen 'Zengin Mutfağı' oyununu Ankara'da, Oran Açık Hava Sahnesi'nde sergiledi.

Oyun sürdüğü sırada alanın dışından önce bir grup seslerini yükseltirken ardından da duvarın arkasından izleyicilere cam şişeler fırlatıldı.

Gazeteci İsmail Arı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda saldırı nedeniyle büyük bir panik yaşandığını ve oyuna kısa bir ara verildiğini söyledi.

Oyunun sonrasında tamamlandığını belirten Arı, "Şener Şen'in, izleyicilerin gözlerindeki endişeyi gördüm. Yazık, çok yazık" ifadelerini kullandı.