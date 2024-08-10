Şener Şen'in Ankara'daki Oyununa Saldırı: Cam Şişeler Fırlatıldı, Oyuna Ara Verildi
Gazeteci İsmail Arı, usta tiyatro sanatçısı Şener Şen'in Ankara'da oynadığı 'Zengin Mutfağı' isimli oyununa saldırı gerçekleştiğini duyurdu.
Usta sanatçı Şener Şen 'Zengin Mutfağı' oyununu Ankara'da, Oran Açık Hava Sahnesi'nde sergiledi.
Oyun sürdüğü sırada alanın dışından önce bir grup seslerini yükseltirken ardından da duvarın arkasından izleyicilere cam şişeler fırlatıldı.
Gazeteci İsmail Arı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda saldırı nedeniyle büyük bir panik yaşandığını ve oyuna kısa bir ara verildiğini söyledi.
Oyunun sonrasında tamamlandığını belirten Arı, "Şener Şen'in, izleyicilerin gözlerindeki endişeyi gördüm. Yazık, çok yazık" ifadelerini kullandı.
Şener Şen bu akşam Zengin Mutfağı oyunu için Ankara'da, Oran Açık Hava Sahnesi'ndeydi. Oyun sürerken alanın dışından önce bir grup bağırıp çağırdı ardından da duvarın arkasından izleyicilere cam şişeler fılatıldı❗️— İsmail Arı (@ismailari_) August 9, 2024
Panik ve çığlıklarla, yani bu saldırı nedeniyle oyuna kısa bir… pic.twitter.com/oUghokUbqz