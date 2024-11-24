Selma Ateş’e Saldırıyı Azmettirmişti: 'Ev Hapsi'nde 2 Kişiyi Öldüren Servet Bozkurt Tutuklandı

Suikast sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş'e yönelik düzenlenen saldırının azmettiricisi Servet Bozkurt tutuklandı. Bozkurt, eşi Elif Bozkurt ile onun sevgilisi olduğunu iddia ettiği Hasan Şahin'i öldürüp kaçtığı İstanbul’da ona yardım eden 2 şüpheli ile birlikte yakalanmıştı.

Son Güncelleme:
Selma Ateş’e Saldırıyı Azmettirmişti: 'Ev Hapsi'nde 2 Kişiyi Öldüren Servet Bozkurt Tutuklandı

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Doç. Dr. Sinan Ateş’in öldürülmesiyle ilgili davanın karar duruşmasında Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş Kazanç'a saldıran Mert Can Kılıç'ı azmettirdiği iddiasıyla ev hapsi uygulanan 47 yaşındaki Servet Bozkurt, 21 Kasım Perşembe günü 41 yaşındaki eşi Elif Bozkurt ile tartıştı. Servet Bozkurt, eşini boğazını keserek öldürdükten sonra elektronik kelepçeyi çıkarıp evden çıktı. Servet Bozkurt, eşinin sevgilisi olduğu iddia edilen Yenimahalle ilçesi Susuz Mahallesi 2'nci İnönü Caddesi'nde tekel bayii işleten 49 yaşındaki Hasan Şahin'i de bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçtı.

TUTUKLANDI

Dün akşam İstanbul'da saklandığı evde yakalanan Servet Bozkurt, Ankara'ya getirildi. Bozkurt'un ifadesinin ardından olayla ilgili 3 şüpheli daha gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği'nde sorgusu tamamlanan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi. Bozkurt ve ona yardım eden 2 şüpheli nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çifte Cinayet İşleyip Kayıplara Karışmıştı: Sinan Ateş'in Ablasından Zehir Zemberek TepkiÇifte Cinayet İşleyip Kayıplara Karışmıştı: Sinan Ateş'in Ablasından Zehir Zemberek TepkiGüncel
Sinan Ateş'in Ailesine Saldıran Şüpheli TutuklandıSinan Ateş'in Ailesine Saldıran Şüpheli TutuklandıGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Sinan Ateş
Son Güncelleme:
Bulaşıkları İnci Gibi Parlatan Yöntem: Bulaşık Makinesine 1 Tane Atmanız Yeterli Bulaşıkları İnci Gibi Parlatan Yöntem: Bulaşık Makinesine 1 Tane Atmanız Yeterli
Volkan Demirel İsyan Etti, Hakeme Yüklendi: 'Bugün 14'e 10 Oynadık!' Volkan Demirel İsyan Etti, Hakeme Yüklendi
Çayın Yanında Yeni Favoriniz Olacak: Çıtır Çıtır Sigara Böreği Tarifinin Sırrı Ortaya Çıktı Çayın Yanında Yeni Favoriniz Olacak: Çıtır Çıtır Sigara Böreği Tarifinin Sırrı Ortaya Çıktı
Bakan Uraloğlu'ndan Karla Mücadele Açıklaması Bakan Uraloğlu'ndan Karla Mücadele Açıklaması