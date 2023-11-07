Seferler durdu: Yenikapı-Hacıosman metro hattında intihar girişimi

Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda bir kişi intihar girişiminde bulundu. İntihar teşebbüsünde bulunan kişinin kimliği ve sağlık durumuyla ilgili bilgi verilmezken hattın geçici olarak kapatıldığı bildirildi.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu açıklamaya yer verildi:

"M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı 4.Levent istasyonumuzda bir yolcumuzun intihar girişiminde bulunması nedeniyle 4.Levent istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Şişli/Mecidiyeköy ve Atatürk Oto Sanayi-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır."

BİR KADIN İNTİHAR ETTİ

Yaşananların ardından sosyal medyada bir kullanıcı, olay sırasında metroda olduğunu ifade ederek şunları yazdı:

Az once bir kadin metronun altina atladi ve intihar etti gozumuzun onunde yetkililer de metro teknik arizasi diye alani bosaltti.