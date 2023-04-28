Seçim öncesi büyük skandal: Yurttaşların tüm bilgileri hackerların elinde!

Türkiye'de yurttaşların kamu kurumlarındaki online hizmetlere elektronik ortamda erişebilmesini sağlayan e-Devlet ile ilgili büyük bir 'hack' skandalı yaşandığı ortaya çıktı. Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Tuncay Mollaveisoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, veri sızıntısını gözler önüne serdi.

KİMLİK NUMARASI, EV ADRESİ, TELEFON...

Cumhuriyet'in haberine göre Mollaveisoğlu, paylaşımında kişisel bilgilerin bulunduğu verileri paylaşarak yurttaşların TC kimlik numaraları, aile dökümleri, ev adresleri ve telefon numaraları gibi özel bilgilerin hackerların eline geçtiğini söyledi.

MOLLAVEİSOĞLU: BÜYÜK BİR SKANDAL

Hükümetin hack olayını yalanladığını ancak olayın doğru olduğunu vurgulayan Mollaveisoğlu, "İsmini girdiğiniz herkesin tüm kimlik bilgileri en detaylı şekilde bulunabiliyor" dedi. Olayı 'büyük bir skandal' olarak nitelendiren Mollaveisoğlu, paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Özel bilgilerin ifşası... Devletin koruması altındaki kişisel güvenlik duvarları yıkıldı. Şu saat itibari ile halen ulaşılabiliyor."

61 MİLYON HESAP ÇALINDIĞI İDDİASI...

Geçtiğimiz aylarda 61 milyon yurttaşın verilerinin çalındığı iddia edilmişti. Dark Web üzerindeki "Hydra Market" adlı bir kullanıcı paylaştığı mesajda 61 milyon e-devlet hesabına ait bilgileri ele geçirdiğini öne sürerek söz konusu verileri satışa çıkardığını duyurmuştu.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİGM) ise 13 Nisan'da açıklama yapmıştı. NVİGM, "Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminden (MERNİS) kimlik ve adres verilerinin sızdırıldığına" dair iddialara ilişkin, yapılan testler sonucunda NVİGM'nin güvenlik sistemlerinin çok iyi olduğunun raporlandığı, ayrıca verilerin sızdırılmasına yönelik herhangi bir zafiyetin olmadığının tespit edildiği bildirildi.