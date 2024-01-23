Seçil Erzan'ın Arda Turan'la yeni mesajları dosyaya girdi: Ne hale düştüm

Kamuoyunda “Fatih Terim fonu" adıyla bilinen, 2'si tutuklu 7 sanığın yargılandığı dolandırıcılık davasının dosyasına, sanıklar Seçil Erzan ile Nazlı Can'ın telefon incelemesine ilişkin bilirkişi raporu girdi.

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava dosyasına gelen raporda, müşteki Arda Turan ve sanık Seçil Erzan arasındaki mesaj kayıtları ile sanık Nazlı Can'ın görüşmeleri yer aldı.

Bilirkişi raporuna göre Arda Turan'ın, "Seçil'cim ne yaptın, bunu bana nasıl yaparsın, senin için gittim borçlar istedim, sözler verdim hiçbirini tutamıyorum. İnsanların gözünde ne hale düştüm. Ben yarın insanların maaşlarını nasıl ödeyeceğim" şeklindeki mesajına Erzan, "Çok mahcubum" yanıtını veriyor.

'5 KİŞİYE ÖDEME YAPACAĞIM DİYE SÖZ VERMİŞTİM'

Sanık Seçil Erzan, "Ne yapacağım Seçil, yarın gideyim sorayım tefeciye falan. Faktoring. Sinir hastası oldum bir çare söyle. Yarın kaçta dediler, ne diyorlar?" diye soran Turan'a, "Yarın ödeme alacağız. Normal şartlarda olması yüzde 100 olan bir şey geçen hafta sistemi kapattıkları için vadeyi tutturamıyorlar" karşılığını verdi.

Turan da bu mesajı, "15 gündür oyalanıyorum, şu anda 1 hafta daha. 5 kişiye söz vermiştim ödeme yapacağım diye" şeklinde yanıtlıyor.

'İPİNİ KESECEĞİM DİYOR, BU TEHDİTLERLE YAŞAYAMIYORUM'

Metin Taş isimli kişiden 7 Nisan 2023'te "Günaydın Seçil, Pelit'e geçip seni bekliyorum" şeklinde mesaj alan Erzan, "Bankanın oralarda durma Metin" ifadesini kullanıyor.

Taş'ın da bunun üzerine mesaj kayıtlarını sildiği belirtilen raporda Seçil Erzan ile kuzeni Tanın Yılmaz arasındaki görüşmelere de yer verildi.

Erzan kendisinden parasını isteyen Yılmaz'a, "Tanın işine gücüne bak, kredi cumaya yetişmedi ama yarın, yarın olmazsa salı mutlaka yetişecek ben biliyorum" mesajını gönderiyor. Yılmaz'a 2 Nisan 2023'te bir mesaj daha ileten Erzan, "Moci arıyor 'gerekeni yapacağız' diyor, ben bu tehditlerle yaşayamıyorum" ifadelerini kullanıyor.

Yılmaz'ın 3 Nisan 2023'te Erzan'a gönderdiği mesajda, "Napıyorsun? Moji beni arıyor ki önce benim işimi halledecek vb. Sakinleştirmeye çalışıyorum. Moji'nin işini halledebilecek misin?" ifadeleri üzerine Erzan, "Bağırıp duruyor Tanın, bana deli gibi bağırıyor, 'İpini keseceğim senin. Benim işimi halledeceksin kaçıyorsun, gidiyorsun' diyor. Halledeceğim. Bugün ne gelirse herkesin işini halledeceğim" yanıtını veriyor.

'OLAY ÇOK BÜYÜK, BİZİ DE KANDIRMIŞ'

Sanıklardan Nazlı Can'ın kullandığı telefona ilişkin bilirkişi raporu da dava dosyasına girdi.

Rehberinde kayıtlı "Tahir dayı" isimli kişiye 22 Nisan 2023'te mesaj gönderen Nazlı Can, "Dayıcığım hayırlı bayramlar. Olayları az çok duymuşsunuzdur. Olay çok büyük bizi de bir sürü yalanla kandırmış. İnşallah sonra detaylı konuşuruz, merak etmeyin beni ama dua edin" ifadelerini kullanıyor.

Sitelerinde yer alan haberlerin linkini telefonunda kayıtlı kişilere ileten Can'ın, "Canımm" diye kayıtlı kişiye el yazısıyla yazdığı, "Nuri bana en iyi avukatı bulsun, bankacılık kanunundan anlayan en iyi ceza avukatı. Avukat bulman şart. Candaş ne durumda, dışarıda neler oluyor? Anneme yurt dışında olduğumu söyleyin" içerikli not da dava dosyasına konuldu.

Bankanın güvenlik kamera kayıtlarına ilişkin yapılan bilirkişi incelemesi de tamamlanarak hazırlanan rapor, dava dosyasına sunuldu.

Söz konusu raporda, "Bankadan elde edilen ve raporun (a) bölümünde özellikleri yazılı dijital materyallere ait imaj export verilerinin incelenmesinde, DVR cihazlarından Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce alınan export diskleri ve log kayıtları üzerinde yapılan incelemede, silinmiş veri tespiti mümkün olmamıştır" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: AA