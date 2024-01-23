Gaziantep'te iş cinayeti: İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

20 yaşındaki parke ustası işe girdiği firmadaki ilk gününde, inşaatın yedinci katından düşerek hayatını kaybetti

Gaziantep'te iş cinayeti: İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Gaziantep'te 15 Temmuz Mahallesi'nde parke ustası Muhammet Emin Arı, bir inşaat firmasında işe başladığı ilk gün, dokuz katlı binanın yedinci katında, bindiği yük asansöründen düştü.

Diğer işçilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekibi, 20 yaşındaki Arı’nın öldüğünü belirledi.

Muhammet Emin Arı'nın cenazesi yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

2 HAFTADA 5 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin (İSİG) verilerine göre son 10 yılda en az 427 işçinin iş cinayetlerinde öldüğü Gaziantep'te son iki haftada da dört iş cinayeti daha yaşanmıştı.

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