Seçil Erzan Davasında Yeni Perde: Tefeciler Hem Mağdur Hem Sanık Oldu

Yüksek kar getirili gizli fon vaadiyle, Fatih Terim, Fernando Muslera, Arda Turan ve Emre Belözoğlu’nun da aralarında bulunduğu 29 kişiyi 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddiasıyla yargılanan Denizbank'ın eski Florya Şube Müdürü Seçil Erzan hakkında yeni bir iddianame hazırlandı.

İddianamede, Seçil Erzan'ın tefeci olduğu iddia edilen Mojtaba Haghani ile Süleyman Aslan'a yönelik 'nitelikli dolandırıcık' yaptığı suçlamasıyla bir kez daha hapis talep edildi. Şüpheliler Mojtaba Haghani ile Süleyman Aslan'ın ise "tefecilik" suçundan her birinin ayrı ayrı 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sürerken, ortaya çıkan yeni deliller ışığında Erzan’ın 'tefecilik' yaparak kendisinden yüklü miktarlarda para istediklerini iddia ettiği Mojtaba Haghani ile Hüseyin Aslan da iddianamede ‘müşteki-şüpheli’ sıfatıyla yer aldı.

Cumhuriyet’ten Fahrettin Öztürk’ün haberine göre, savcılığın değerlendirmesinde Seçil Erzan'ın şüpheli-müştekiler Haghani ile Aslan'ı, Denizbank bünyesinde yüksek kar getirili özel bir fon olduğunu söyleyerek kandırıp, fona para yatırmaya ikna ettiği ve Haghani’den 200 bin dolar, Aslan'dan ise 2 milyon dolar parayı alarak dolandırdığı kaydedildi.

İddianamede ayrıca, taraflar arasındaki bankacı-müşteri ilişkisinin ötesine geçildiği ve Erzan’ın acil kredi ihtiyacı için Haghani ile Aslan'dan kazanç karşılığı ödünç para aldığına da yer verildi.

Seçil Erzan’ın "Süleyman Aslan büyük bir tefecidir. Benden bu zamana kadar defalarca para karşılığı faiz almıştır. Süleyman Aslan isimli tefeciden Moci ile birlikte 10 milyon TL para aldım. 14 milyon TL olarak geri ödedim" ifadelerininin yer aldığı iddianamede, Mojtaba Haghani için ise, "Moci bana verdiği paraların hiçbir zaman bankada yasal olarak değerlendirilmediğini biliyordu. Buna rağmen bana dönem dönem para getirip kısa sürede yüzde 40 faizle geri alıyordu" dediği belirtildi.

Haghani'nin Seçil Erzan'ın, Aslan'dan 14 milyon TL geri ödemeli 10 milyon TL ödünç para aldığını, bu parayı bizzat kendisinin alarak Seçil Erzan'ın ikametine götürüp bıraktığını, zaman zaman Erzan'ın kendisine 100 bin dolar para verdiğini ancak kendi verdiği 200 bin dolar olan ana parasını alamadığını söylediğine iddianamede yer verilirken, Süleyman Aslan'ın da birden çok kez yüklü miktarda parayı Erzan'a verdiğini belirttiği kaydedildi. Ancak iki müşteki-şüpheli de iddianamede yer alan ifadelerinde suçlamaları kabul etmedi.

MÜŞTEKİ VE SANIK SAYILARI ARTACAK

Savcılık, Seçil Erzan'ın Mojtaba Haghani ile Süleyman Aslan'a yönelik "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapsini talep ederken, müşteki-şüpheliler Mojtaba Haghani ile Süleyman Aslan'ın ise "tefecilik" suçundan her birinin ayrı ayrı 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi.

İddianamenin kabul edilmesi halinde davada müşteki ve sanıkların sayısı artacak.