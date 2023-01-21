Sayıları git gide artıyor: Motosikletli suikastçılar

Türkiye'de son bir yılda meydana gelen silahlı saldırı olaylarında motosiklet kullanan şüphelilerin sayısı dikkat çekiyor. Son olarak eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, Ankara'da motosiklet kullanan iki kişi tarafından öldürülmüştü.

Güvenlik uzmanlarına göre saldırganların motosikleti tercih etmesinin nedenleri şöyle: Trafiğe takılmadan kolayca kaçabiliyorlar, kask takarak yüzlerini kameralardan gizleyebiliyorlar trafikteki çok sayıda motosikletli arasında izlerini daha kolay kaybettirebiliyorlar, olaydan sonra motosikleti örneğin bir otomobile göre daha kolay şekilde ortadan kaldırabiliyorlar. Saldırıya uğrayan bazı kişiler ise para karşılığı tetikçilik yapan motosikletli çetelerin olduğunu iddia ediyor.

NEREDEYSE HER HAFTA BİR SALDIRI...

Gazete Duvar'dan Sadık Güleç ve Ferhat Yaşar'ın haberine göre, motosikletli silahlı saldırıların düzenlediği illerin başında İstanbul geliyor. İstanbul'da sadece 2022 yılında 30'u aşkın motosikletli silahlı saldırı olayı yaşandı. Son bir hafta içinde ise basına yansıyan dört motosikletli saldırı oldu. Motosikletli saldırıya uğrayıp kurtulanlardan biri de Bahtiyar Korkmaz.

SALDIRI ANI KAMERADA

Bahtiyar Korkmaz işyerinin önünde biri keşif yapan iki motosikletli tarafından saldırıya uğradı. Olay 16 Mayıs 2020 tarihinde saat 10.24'te Bahçeşehir'de yaşandı. Korkmaz iş yerindeyken, motosikletli bir kişi keşif yaparak Korkmaz'ın dışarı çıkmasını bekliyordu. Keşifçi, dükkânın etrafında iki tur dolaştı. Silahlı saldırıyı düzenleyecek olan tetikçi ise ikinci bir motosiklette, sürücünün arkasında oturuyordu. Yaklaşık bir dakika sonra Korkmaz çıkmaya hazırlanırken, keşifçinin işaretiyle hareket geçen tetikçi ve sürücüsü dükkânın önünden geçti, 20 metre ilerden dönüş yaptı. Korkmaz, dükkândan çıkar çıkmaz hızla yanaşan motosikletlinin silahlı saldırısına uğradı. Yere yığılan Bahtiyar, biri karnından ikisi bacağından üç kurşunun hedefi oldu. Bacağındaki kurşunlar delip geçerken, karnından yediği kurşun ise hala çıkarılmadı.

"EMNİYET VE YARGI SORUŞTURMAYI YÜRÜTMÜYOR"

Bahtiyar Korkmaz, şüphelilerin daha önce de çok sayıda saldırı düzenlediklerini öğrendiğini söylüyor. Saldırının ardından bu kişiler hakkında şikayetçi oldu ancak onun iddiasına göre emniyette ve yargıda soruşturma yeterince hızlı ilerlemedi. Korkmaz, yaşananları şöyle anlattı:

“Bahçeşehir Karakolu, 'Olay çok büyük bunlar çete ve çok büyük bir operasyon yapılacak' diyerek dosyayı Gayrettepe'ye gönderdi. Dosyayı inceleyen Gayrettepe, 'Yetki alanımız değil' diyerek tekrar Bahçeşehir'e gönderdi. Orada da operasyon olmadı, sonra süreç yargıda devam etti. Kısa süre sonra Bahçeşehir Karakolu'nu arayan birisi, bana saldıranların isimlerini ve telefon numaralarını verdi. Emniyet HTS kayıtlarına baktı. Kayıtlarda beni evden çıkarken takip etmeye başladıkları tespit edildi. Tüm bunlara rağmen dosya yargıda kapatıldı. Onları herkes biliyor ancak kimse işlem yapamıyor.”

SUÇLULAR KAÇMAK VE GİZLENMEK İÇİN MOTOSİKLET KULLANIYOR

Eski asayiş şube amiri, güvenlik uzmanı ve Demokrat Parti MKK Üyesi Mustafa Böğürcü, silahlı saldırılarda motosiklet kullanılmasının ardındaki nedenleri şöyle sıraladı.

“Motosiklet, son zamanlarda trafik sıkışıklığı nedeniyle suikast ve eylemlerden sonra çabuk kaçmak için tercih ediliyor. Motosiklet kullanıldığında yüzünü kapatmak için kask kullanılıyor. Bu kask da bu tür eylemlerde failin eşkâlinin tespit edilmesi anlamında kolluk güçlerinin işini zorlayıcı bir etkendir."

HER TÜRLÜ SUÇTA MOTOSİKLET KULLANILIYOR

Son yıllarda Türkiye’de motosiklet kullanımında yoğun bir artış var. Denetimin yeterli olmadığını belirten Böğürcü motosikletlerin sadece silahlı saldırılarda değil farklı suçlarda da kullanıldığını belirterek şöyle devam etti:

“Bir diğer neden, yollardaki moto kurye sayısının da artması nedeniyle suçlular kendilerini motosikletle kamufle edebiliyor. Şüpheli şahıslar bile denetimin zayıf olması nedeniyle motosikletle taşınıyor. Artık otoyollarda otoyol polisi olması gerekiyor. Yasadışı kişilerin ve kara paranın taşınması noktasında Avrupa'daki çeteler gibi motosiklet kullanılarak sevkiyatlar yapılıyor. Özellikle sınırlarda ve otoyollarda motosiklet kullanılıyor. Büyükşehirlerde kuryelerin çok olması da motosikleti sıradanlaştırdı. Bununla ilgili hiçbir düzen yok. Denetlenmiyor olması saldırılarda kaçışı kolaylaştırıyor. Hızlı bir şekilde bir kenara bırakılıp atılabiliyor. Bir otomobile göre bir motosikleti yok etmek daha kolay. Şehirlerde plakasız şekilde dolaşan motosikletler bile var. Bunların denetimi yapılmıyor. Otomobilde görmediğimiz plakasızlık oranı motosiklette daha fazla. Trafik polisi ve asayiş polisi çok ciddiye almıyor."

İsmini vermek istemeyen bir başka güvenlikçi ise bu eylemlerde kullanılan motosikletlerin çoğunluğunun çalıntı olduğunu aktardı. Bu motosikletler çalındıktan sonra silahlı saldırılarda kullanılıyor daha sonra bir göle, dere yatağına ya da ormana atılıyor. Bazen de yakılarak yok ediliyor.

SADECE KAĞITHANE'DE 6 SALDIRI

İstanbul'da 2022'de sadece Kağıthane'de 6 motosikletli silahlı saldırı olayı yaşandı. Bu saldırılarda iki kişi ölürken, 7 kişi yaralı kurtuldu. Basına da çok sayıda motosikletli saldırı olayları yansırken gerçek sayının çok daha yüksek olduğu tahmin ediliyor.

İlçelere göre İstanbul'da medyaya yansıyan silahlı saldırılar ise şöyle:

- Kağıthane'de 18 Mayıs 2022'de motosikletli iki kişi, düğün organizasyon firmasına ait iş yerine silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda yaralanan olmadı.

- Kağıthane'de 9 Ocak 2023'te yolda yürüyen üç kişi motosikletli kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda Cihan H. ve Cihan Ö. Yaralanırken, üzerinde kimlik çıkmayan bir kişi de öldü.

- Kağıthane’de 4 Ekim 2022'de kurye kılığında bir kafeteryaya giren bir kişi, kaskını çıkarmadan elindeki tabancayla “Mesut kim” diyerek rastgele ateş açtı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

- Kağıthane 3 Kasım 2022'de yolda yürüyen Murat Yeşilçeçen, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı, yaralı kurtuldu.

- Kağıthane'de 13 Kasım 2022'de trafik ışıklarında aracıyla beklerken motosikletli iki şüphelinin silahlı saldırısına uğrayan B.D., öldü.

- Kağıthane’de 2 Ekim 2022'de motosikletle gelen şahıs kaldırımda yürüyen Cihan B.'ye ateş açtı. Cihan B. ayaklarından yaralandı.

- Kağıthane 25 Temmuz 2022'de sokakta yürüyen Soner E. ve Betül Ö. yanlarından hızla geçen motosikletteki iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Soner E. iki bacağından vurulurken, Betül Ö. sağ bacağından vuruldu.

- Kağıthane'de 26 Ağustos 2022'de motosikletle sokağa giren 2 kişi berber dükkanına silahlı saldırı düzenledi. Dükkan sahibi Emrah Özbek bacağından yaralandı.

- Fatih'te 31 Ekim 2022 tarihinde motosikletli dört kişi yüzlerini kask, maske ve kapüşonla gizleyerek Eray Anıl K.’ye ateş açtı. Eray Anıl K., omzundan vurularak olaydan yaralı kurtuldu. Saldırı sırasında annesiyle birlikte yürüyen Ahmet C. de koluna isabet eden kurşunla yaralandı.

- Şişli'de 1 Aralık 2022 tarihinde yol kenarında motosikletiyle bekleyen silahlı bir kişi, F.A. ve C.S. isimli iki kişiye ateş etti. F.A ve C.S yaralı kurtuldu.

- Esenyurt'ta 3 Eylül 2022 tarihinde motosikletli iki kişi, Ahmet Karatay'a ateş etti. Saldırıda ağır yaralanan Karatay ölürken, olay yerinde bulunan Murat Ö. ise hafif yaralandı.

- Levent'te 9 Ekim 2022 tarihinde motosikletli iki kişi, metro durağı girişinde bekleyen bir kişiye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıya uğrayan kişi yaralı kurtuldu.

- Ortaköy’de 8 Eylül 2022 tarihinde eğlence mekanına giden motosikletli dört kişi güvenlik görevlilerine ateş açtı. Güvenlikçiler tarafından silahla karşılık verilmesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada 4 kişi yaralandı.

- Seyrantepe’de 20 Temmuz 2022'de bir oto tamircisinin önüne motosikletle gelen iki kişi, işyerine silahlı saldırı düzenledi.

- Ataşehir’de 31 Ekim 2022'de arkadaşının yanına giden 20 yaşındaki bir genç, kask ve maske takan motosikletli saldırganlar tarafından silahlı saldırıya uğradı.

- Avcılar'da 14 Nisan 2022'de motosikletli iki kişi sokakta gördüğü Hürkan Özkan'a ateş etti. Hürkan Özkan kafasına isabet eden kurşunlarla yaşamını yitirdi.

- Bahçelievler'de 11 Ekim 2022'de berberden çıkan 22 yaşındaki Emrullah Tapu öldürüldü.

- Esenyurt'ta 11 Haziran 2022'de motosiklet üzerindeki iki kişi, kırtasiyeden çıkan K.Ö.'ye 3 el ateş ederek kaçtı. K.Ö. bacağına isabet eden kurşunla yaralandı.

- Beyoğlu’nda 19 Nisan 2022'de Kasımpaşa tribün liderlerinden Yüksel Ustahüseyin, iftara gideceği esnada eşi ile çocuklarının gözü önünde otomobil ve motosikletli saldırganlar tarafından açılan çapraz ateşle öldürüldü.

- Bahçelievler'de 10 Ağustos 2022'de motosikletle gelen iki kişiden biri elindeki uzun namlulu silahla karşılıklı bulunan iki işyerini arka arkaya taradı. Esnafın silahla karşılık vermesi sonrası çatışma çıktı. Saldırıda bir müşteri yaralandı.

- Beylikdüzü’nde 2 Ekim 2022'de iki kişi motosikletle geldikleri otoparkı, uzun namlulu silahla taradı. Onlarca merminin sıkıldığı otoparkta bir kişi yaralanırken otoparkta bulunan bir köpeğe ise üç mermi isabet etti. Otopark ve çevresinde 30’a yakın boş kovan tespit edildi.

- Okmeydanı'nda Talha Burak Karayılan, 22 Şubat 2022'de motosikletle gelen kasklı iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Karayılan yaralı kurtuldu.

- Ümraniye ve Sarıyer’de iş insanı C.Ö.’nün bulunduğu otomobile birer gün arayla motosikletli silahlı saldırı düzenlendi. C.Ö.’nün bulunduğu otomobil 15 Haziran akşamı Ümraniye'de, 16 Haziran günü ise Sarıyer'de motosikletli iki kişi tarafından silahlı saldırıya hedef oldu. C.Ö., saldırılardan yara almadan kurtuldu.

- Beylikdüzü'nde 30 Mart 2022'de motosikletli iki kişi tekel bayisine doğru silahla ateş etti. Saldırıda yaralanan olmadı.

- Sarıyer’de 27 Temmuz 2022'de iki grup arasında çıkan tartışmadan sonra olay yerinden uzaklaşan şüpheliler çok geçmeden motosikletle gelip karşı gruba ateş açtı. Saldırıda bir kişi öldürüldü.

- Bağcılar’da 17 Mart 2022'de oto yıkamaya motosikletli kişiler AK-47 (Kalaşnikof) tipi uzun namlulu silahla ateş açtı. Saldırıda yaralanan olmadı.

- Şişli'de 9 Eylül 2022'de Sırbistan'ın bilinen organize yeraltı örgütlerinden 'Skaljari' çetesinin lideri olduğu ileri sürülen Jovica Vukotiç, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Skaljari öldü.

- Esenyurt'ta 1 Ağustos 2022'de motosikletli iki kişi dönerciye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda bir kişi yaralandı.

- Eyüpsultan'da 16 Şubat 2022'de motosikletle gelen iki kişi yufkacı ile kahvehaneyi silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda yaralanan olmadı.

- Bağcılar Güneşli ve Göztepe Mahallesinde, 9 Mart 2022'de aynı firmaya ait iki farklı oto yıkama şubesine motosikletli iki saldırgan tarafından uzun namlulu silahla saldırı düzenlendi. Polis, şüphelilerden O.K.T.'yi 13 Mart Pazar günü yakaladı. Şüphelinin evinde yapılan aramada anahtarlık şeklinde suikast tabancası ve bu tabancaya ait fişekler ele geçirildi.

- Ataşehir'de 18 Ocak 2023'te bir otomobile pusu kuran motosikletli grup ateş açtı. Otomobildekiler yara almadan olay yerinden uzaklaştı.

İstanbul dışında ise şu saldırılar gerçekleşti:

- İzmir'de 23 Aralık 2019'da MHP Urla İlçe Başkanı İsmail Taşoku, aracının içerisindeyken motosikletli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı, ağır yaralandı.

- Karaman'da 18 Kasım 2022'de sokakta yürürken motosikletli silahlı saldırıya uğrayan Ali Derman öldü.

- Adana'da 8 Kasım 2022 tarihinde aracını park eden Umur A., araçtan indiği sırada motosikletli kişinin silahlı saldırısına uğradı, ağır yaralandı.

- Bursa'da 30 Eylül 2022 Ahmet Cin, motosikletli kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Ahmet Cin, 2019 yılında işlettiği araç kiralama şirketinde silahlı saldırıya uğramış, kendisi yaralanmış, oğlu Alper Cin ölmüştü.

- Diyarbakır'da 19 Kasım 2022'de motosikletli iki kişi, kalabalığa doğru ateş açtı. Açılan ateş sonucunda Kendal Yıldız başından vurularak öldürüldü.