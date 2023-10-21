Savaşta 15'inci gün... Canlı blog | Gazze'de hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı artıyor...

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı.

İsrail ordusu dün Kudüs Hastanesi'nin çevresine bombardıman düzenlemişti.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 4 bin 834 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

İsrail’in Gazze saldırılarında ölenlerin sayısı 1756'sı çocuk olmak üzere 4 bin 385’e yükseldi.

16:30 ERDOĞAN, NATO GENEL SEKTERİ İLE GÖRÜŞTÜ

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Gazze'deki son durum, insan hakları ihlallerinin önlenmesi için yapılması gerekenler ve masum sivillere kesintisiz insani yardımların ulaştırılması konuları ele alındığı belirtildi.

15.32 GAZZE'DE CAN KAYBI ARTIYOR

İsrail’in Gazze saldırılarında ölenlerin sayısı 1756'sı çocuk olmak üzere 4 bin 385’e yükseldi.

14.26 GAZZE'DEKİ DOĞUM HASTANESİNDE NE SU, NE MAMA VAR

Filistin Gazze Şifa Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Fadia Malhis, yenidoğan bebekler için gerekli ilaçların bittiğini belirterek, "Elektrik 8 saat sonra bitmiş olacak ve bu bebekler ölecek. Temiz su bile yok, yalvarıyoruz, bu bebekleri kurtarın. Ne temiz su var ne ısınma var ne mama var. Yardım acil bir şekilde gelmezse bebekler ölecek." dedi.

12.40 İSRAİL ORDUSU: YARDIMLAR YALNIZCA GAZZE'NİN GÜNEYİNE GİDECEK

İsrail ordusu Gazze'ye giren yardımların sadece güney bölgelere gideceğini ve yakıt girişinin söz konusu olmadığını söyledi.

10.30 REFAH SINIR KAPISI AÇILDI: 20 KAMYONUN GAZZE'YE GİRMESİ BEKLENİYOR

Gazze'deki insani kriz büyürken., günlerdir açılması beklenen Refah sınır kapısından insani yardım geçişleri başladı. Bugün 20 yardım kamyonunun giriş yapması bekleniyor.

Sınırın Mısır tarafında insani yardım malzemesi taşıyan 175 kamyon bekliyor. İsrail şu anda Gazze'ye sadece 20 kamyonun girmesine izin verirken, Birleşmiş Milletler gerekli acil yardımın ulaştırılması için en az 100 kamyona ihtiyaç olduğunu söylüyor.

10.00 GAZZE'DE 5 BİN 500 BİNA TAMEMEN YIKILDI

Hamas'a bağlı hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in saldırılarında meydana gelen hasara ilişkin bilgi verdi.

Maruf, saldırılarda 14 bin 200 konuttan oluşan 5 bin 500 binanın tamamen yıkıldığını, 62 kamu binası ile 133 bin 370 konutun kısmi hasar gördüğünü ve bunlardan 10 bin 127'sinin oturulamayacak durumda olduğunu kaydetti.

Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada da İsrail'in eğitim kurumlarına yönelik saldırıları nedeniyle 160 okulun zarar gördüğü, bunlardan 19'unun hizmet dışı kaldığı aktarıldı.

09.40 REFAH SINIR KAPISI İÇİN SAAT VERİLDİ

ABD’nin İsrail Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, "Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı’nın 21 Ekim Cumartesi günü yerel saatle 10.00’da açılacağı bilgisini aldık. Sınır açılırsa yabancı vatandaşların Gazze’den çıkışı için ne kadar süre açık kalacağını bilmiyoruz. Sınırın açılması durumunda çok sayıda kişinin geçmeye çalışacağını tahmin ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Mısır’a geçmeye çalışan ABD vatandaşlarının geçişin her iki tarafında da potansiyel olarak kaotik bir ortama karşı hazırlıklı olması gerektiği belirtildi. ABD vatandaşlarına e-posta adresi aracılığıyla ABD hükümetinin Mısır’daki yardımına ilişkin güncel bilgiler göndereceği aktarıldı.