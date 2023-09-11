Şarkıcı Tan Taşlı'ya Musa Orhan'a hakaret ettiği gerekçesiyle ceza

Şarkıcı Tan Taşçı'ya Batman'da 18 yaşındaki İpek Er'e cinsel saldırıda bulunmak ve intihara sürüklemekten 10 yıl hapis cezası alan eski uzman çavuş Musa Orhan'a hakaret ettiği iddiasıyla para cezası verildi.

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Şarkıcı Tan Taşlı'ya Musa Orhan'a hakaret ettiği gerekçesiyle ceza

Batman'da 18 yaşındaki İpek Er'e cinsel saldırıda bulunmak ve intihara sürüklemekten 10 yıl hapis cezası alan eski uzman çavuş Musa Orhan'a sosyal medyadan hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada para cezasına çarptırılan Ezgi Mola'ya destek için paylaşım yapan şarkıcı Tan Taşçı’ya da Orhan’a hakaret ettiği iddiasıyla para cezası verildi.

Musa Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş; şarkıcı Tan Taşçı’nın, Ezgi Mola’nın paylaşımına yorum yaparak, müvekkiline hakaret edildiği gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcı, Taşçı hakkında 2 yıl 4 aya kadar hapis isteminde bulundu. Öte yandan tarafların uzlaşma bürosunda da uzlaşamadığı öğrenildi.

Dosya, basit yargılama usulüyle Banaz Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme, Taşçı’nın paylaşım yaptığı tarihte Orhan’ın dava dosyasının istinaf aşamasında olduğunu ve aleyhine kesinleşmiş mahkumiyet kararının bulunmadığını belirtti. Bu sebepten sanık Taşçı’nın yazılı ileti ile hakaret suçunu oluşturduğuna karar verildi. Mahkeme, Taşçı’ya uygulanan indirimlerle 65 gün adli para cezası karşılığında 1300 lira para cezası verip hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Mahkeme ayrıca Taşçı’nın 5 yıl denetim süresine tabi tutulmasına da hükmetti.

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Tan Taşçı Musa Orhan - İpek Er
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