Sarıgül Çileden Çıktı: Yenileceğimizi Düşünen Uçaktan İnsin

CHP'li Mustafa Sarıgül, Hollanda karşılaşmasına ilişkin sorulan soruyla adeta çileden çıktı. Sarıgül, "Yenileceğimizi düşünen uçaktan insin" dedi.

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Türkiye, A Milli Futbol Takımı’nın EURO 2024 çeyrek finalinde Hollanda ile karşı karşıya geleceği müsabaka öncesinde CHP Erzincan milletvekili Mustafa Sarıgül’den dikkat çeken bir çıkış geldi.

Karşılaşmayı Berlin Olimpiyat Stadı’nda takip etmek üzere Almanya’ya seyahat eden Sarıgül, uçakta bir video çekti. Sarıgül çektiği videoda "Yenileceğimizi düşünen uçaktan insin" dedi.

Kendisine sorulan “Yenilirsek hangi takımı destekliyorsunuz?” sorusunu yanıtlayan Mustafa Sarıgül, “Böyle bir soruyu sorulmamış kabul ediyorum” diye tepki göstererek şu yanıtı verdi:

“Yenileceğimizi düşünen varsa uçaktan aşağı insin sen de dahil olmak üzere. Böyle bir soru yok.”

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