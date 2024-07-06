Ekrem İmamoğlu'ndan İlk 'Bozkurt' Yorumu

Milli futbolcu Merih Demiral'a 'bozkurt' işareti yaptığı için ceza verilmesine tepkiler sürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından 'Hakkımız yendi, sahada hakkımızı alacağız' dedi. İmamoğlu'nun olay karşısında sessizliğini koruması sosyal medyada dikkat çekmişti.

Son Güncelleme:
Ekrem İmamoğlu'ndan İlk 'Bozkurt' Yorumu

UEFA'nın Merih Demiral'a yaptığı 'bozkurt' işareti sebebiyle verdiği cezanın yankıları sürüyor. Ekrem İmamoğlu'nun olay karşısında sessizliğini koruması sosyal medyada tepki çekmişti. İmamoğlu'ndan ilk 'bozkurt' yorum geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye ile Hollanda arasında oynanacak EURO 2024 çeyrek final maçı için milli takıma başarı diledi.

İmamoğlu'nun paylaşımı şöyle:

'Hakkımız yendi, sahada hakkımızı alacağız. Türk Milli Futbol takımımıza büyük güven duyuyoruz, bu gece Hollanda karşısında başarılar diliyorum. Tutkuyla sevdiğimiz güzel ülkemize bayram yaşatmanız dileğiyle, kalbimiz sizinle atıyor. 86 milyon sizinle.'

Etiketler
Merih Demiral Ekrem İmamoğlu
Son Güncelleme:
Mevsimlik İşçi Olarak Girdiği Belediyeye Başkan Oldu Mevsimlik İşçi Olarak Girdiği Belediyeye Başkan Oldu
Çinliler Yine Şaşırtmayı Başardı! Kahvenin İçine Bakın Ne Ekliyorlarmış... Çinliler Yine Şaşırtmayı Başardı! Kahvenin İçine Bakın Ne Ekliyorlarmış...
Yeni Dizisi Merakla Bekleniyordu. Neslihan Atagül Ekrana Geri Dönüyor Yeni Dizisi Merakla Bekleniyordu. Neslihan Atagül Ekrana Geri Dönüyor
Kovulduğu İş Yerini Satın Aldı Kovulduğu İş Yerini Satın Aldı
ÇOK OKUNANLAR
23 Akademisyeni İşten Attılar: 'Son İş Gününüz...' 23 Akademisyeni İşten Attılar
CHP'li Belediyeler Harekete Geçti, 'Emekli Halk Kart' Uygulamasının Detayları Belli Oldu! 'Emekli Halk Kart' Uygulamasının Detayları Belli Oldu
AKP Kanadı Tarih Verdi: Erken Seçim Olacak Mı? Erken Seçim Olacak Mı?
Ekrem İmamoğlu'ndan İlk 'Bozkurt' Yorumu Ekrem İmamoğlu'ndan İlk 'Bozkurt' Yorumu
Meteoroloji'den İstanbul Dahil Çok Sayıda Kente Uyarı Meteoroloji'den İstanbul Dahil Çok Sayıda Kente Uyarı