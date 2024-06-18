Sansar Salvo cezaevine girdi: Haber doğrulandı

Ünlü rapçi Sansar Salvo'nun cezaevine girdiği ortaya çıktı. Ünlü rapçinin cezaevine giriş nedeni ise henüz bilinmiyor.

Sansar Salvo cezaevine girdi: Haber doğrulandı

Sansar Salvo mahlasıyla bilinen ünlü rapçi Ekincan Aslan, cezaevine girdiği haberleriyle gündeme geldi.

Bu bilgi prodüktörü tarafından doğrulanırken, Sansar Salvo'nun cezaevine giriş sebebi henüz açıklanmış değil.

Sansar Salvo'nun hayatı, geçmişte kanser tedavisi görmesi ve ailevi sorunlar yaşamasıyla dikkat çekmişti.

Son olarak intihar girişiminde bulunduğu haberleriyle de kamuoyunun gündemine gelmişti. Robert Hip Hop YouTube kanalındaki bir iddiaya göre, ünlü rapçi Anadolu Yakası'ndaki bir cezaevinde tutuluyor.

Etiketler
Cezaevi Rap
Ülkü Ocakları "Sinan Ateş duruşmasında" provokasyon yapacak iddiası: Ünlü avukattan açıklama geldi Ülkü Ocakları 1 Temmuz'da adliyeyi sarabilir mi?
Kurban pazarında satılamayan kurbanlıklar ne olacak? Kurban pazarında satılamayan kurbanlıklar ne olacak?
Dilber'e can veren Hazar Ergüçlü'den yeni proje. Set çoktan başladı bile Dilber'e can veren Hazar Ergüçlü'den yeni proje. Set çoktan başladı bile
Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir fabrikada yangın! Ağaçlık alana da sıçradı Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir fabrikada yangın!
Engin Polat'ın yargılanmasına başlandı! 9 yıla kadar hapsi isteniyor Engin Polat'ın yargılanmasına başlandı!
Otobüs devi iflasa sürüklendi. Dev firma yakında kontak kapatabilir Otobüs devi iflasa sürüklendi. Dev firma yakında kontak kapatabilir
ÇOK OKUNANLAR
ATM'lerde yeni dönem! Bankalar harekete geçti: Bayramdan sonra başlıyor Bankalar harekete geçti: Bayramdan sonra başlıyor
Meteoroloji'den 10 il için uyarı! Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
Reza Zarrab, Dilara Altıntop'la evlendi Reza Zarrab, Bursalı sosyetik isimle evlendi
Vergi paketine ekleniyor: Engelli araç sahibinin ölümü halinde mirasçılara ÖTV’yi ödeme zorunluluğu! Engelli araç sahibinin ölümü halinde mirasçılara ÖTV’yi ödeme zorunluluğu!
Türkiye diri fay haritası güncellendi: Riskli bölgeler belli oldu Türkiye diri fay haritası güncellendi