Sansar Salvo cezaevine girdi: Haber doğrulandı

Sansar Salvo mahlasıyla bilinen ünlü rapçi Ekincan Aslan, cezaevine girdiği haberleriyle gündeme geldi.

Bu bilgi prodüktörü tarafından doğrulanırken, Sansar Salvo'nun cezaevine giriş sebebi henüz açıklanmış değil.

Sansar Salvo'nun hayatı, geçmişte kanser tedavisi görmesi ve ailevi sorunlar yaşamasıyla dikkat çekmişti.

Son olarak intihar girişiminde bulunduğu haberleriyle de kamuoyunun gündemine gelmişti. Robert Hip Hop YouTube kanalındaki bir iddiaya göre, ünlü rapçi Anadolu Yakası'ndaki bir cezaevinde tutuluyor.