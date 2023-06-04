Tarla yangınında 60 ton saman yandı

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Bozova ilçesine bağlı Pirhalil Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre mahalledeki bir tarlada başlayan anız yangını, tarlada yığılı halde bulunan Mehmet Çelik isimli vatandaşa ait samana sıçradı. Durumu fark edenlerin haber verdiği itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü.

Yangında yaklaşık 60 ton samanın kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

Kaynak: İHA