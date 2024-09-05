Şanlıurfa'da İzinsiz Toplanan 270 Adet Akrep Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da durdurulan bir araçta arama yapan jandarma ekipleri buldukları karşısında şoke oldu. Araçta, doğadan izinsiz olarak toplanan 270 adet akrep çıktı. Akrepler Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Şanlıurfa'da İzinsiz Toplanan 270 Adet Akrep Ele Geçirildi

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi "HAYDİ" ekiplerince "Doğal Hayatı Koruma Faaliyetleri" çerçevesinde devriye faaliyeti icra edildi. Denetimler sırasında Harran Damlasu Mahallesi'nde Y.Y. isimli şahsın kullanmış olduğu araç durduruldu. Araçta yapılan aramada şeffaf kap içerisinde doğadan izinsiz toplandığı ve nakil belgesiz taşındığı tespit edilen 270 adet canlı akrep ele geçirildi. Akrepler muhafaza altına alınarak tekrardan doğaya kazandırılmak üzere Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Şüpheli Y.Y. isimli şahsa ise 387 bin TL idari para cezası uygulandı.

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Kaynak: İHA

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