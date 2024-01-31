Sanatçı Gülçin Aksoy hayatını kaybetti

Sanatçı ve akademisyen Gülçin Aksoy kalp krizi geçirdi. Tedavi altına alınan Aksoy, sabaha karşı vefat etti.

Sanatçı Gülçin Aksoy hayatını kaybetti

Güncel sanatçı ve akademisyen Gülçin Aksoy 59 yaşında yaşamını yitirdi. Dün akşam ani şekilde kalp krizi geçiren Aksoy, hastanede tedavi altına alınmıştı. Sanatçının bu sabah hayatını kaybettiği açıklandı.

1965 yılında dünyaya gelen sanatçı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde yüksek lisans ve sanatta yeterlilik eğitimini tamamladı. 1993 yılından beri Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışıyor ve "Halı Atölyesi"ni yürütüyordu.

Sanatçı, 1990'ların başından itibaren aktif sanat üretimine devam ediyordu. Kişisel üretimlerinin yanında ‘Atılkunst’ kolektifi gibi birçok ortak çalışmada yer aldı. İstanbul ve Münih’te kişisel sergiler yaptı, yurtiçi ve yurtdışı birçok sergide yer aldı.

Sanatsal üretimini eğitimci kimliğinden ayırmadan, birlikte öğrenmek ve üretmek üzerine konumladı.

Katıldığı diğer sanat etkinliklerinden kimileri; ‘Mobilising Memory,’ Viyana, 4. Çanakkale Bienali, ‘Trading Station’ Liverpool , 1. Klohausen Bienalİ Münih, ‘City Scale’ Münih- İstanbul, ‘I. Istanbul yaya sergileri,’, ‘60 yıl 60 sanatçı’ gibi sergiler, kendisinin de sergi kurucu ekibinde olduğu ‘Yerli Malı’, Aileye Mahsustur’, ‘Yurttan Sesler’ gibi sergiler örnek verilebilir.

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