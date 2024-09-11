Salim Güran, Narin'in Cesedini İtirafçıya Neden Teslim Etti? Kan Donduran İddia!

Bağlar Tavşantepe Köyü'nde 21 Ağustos tarihinde kaybolduktan 19 sonra cesedi bulunan Narin Güran soruşturmasıyla ilgili olarak amca Salim Güran ile itirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı.

Anne, baba ve 2 abisinin de bulunduğu 22 kişinin sorgusu ise jandarmada sürüyor. Dün sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilen Nevzat Bahtiyar, Narin'in cesedini yok etme karşılığında 200 bin TL'ye anlaştığını belirtmişti. İtirafçı Bahtiyar, amca Salim Güran bana, "Arif'in kızı Narin'i öldürdüm. Bu cesedi yok et. Yoksa seni ve aileni öldürürüm" diye tehdit etti ifadesini kullanmıştı.

CESEDİ NEDEN NEVZAT BAHTİYAR'A TESLİM ETTİ?

Amca Salim Güran'ın iddiaya göre Nevzat Bahtiyar'ı seçmesinin sebebi olarak da sıvacı ve duvar ustası olduğu öğrenildi.

Halk TV'den Müslim Sarıyar'ın haberine göre Salim Güran'ın yakınları soruşturma kapsamında verdikleri bilgide, "Bahtiyar'ı seçmesinin tek sebebi olabilir. O da sıvacı ve duvar ustası olduğu için cesedi kimsenin bulamayacağı gibi saklayacağı ve yok edeceği içindir" dedikleri öğrenildi.

Kaynak: Halk TV