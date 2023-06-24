Sakarya’da ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Sakarya Valiliği, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla tescilli alanları dışında ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığını açıkladı. Yaz mevsimi ile bölgede hava sıcaklıklarında görülen artış, ormanlık alanda yoğunlaşan insan ve araç hareketliliği ile kasten ya da kusurlu davranışlar neticesinde orman yangınlarının meydana gelebileceği değerlendirilerek, ormanlık alanlara girişlerin 24 Haziran 2023 - 1 Kasım 2023 tarihleri arasında yasaklanması kararı alındı.

Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, “İçinde bulunduğumuz yaz mevsimiyle birlikte bölgemizin hava sıcaklıklarında görülen artışlar, ormanlık alanda yoğunlaşan insan ve araç hareketliliği ile kasten ya da kusurlu davranışlar neticesinde orman yangınlarının meydana gelebileceği değerlendirilmektedir. 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 9. ve 66. Maddeleri uyarınca ormanlık alanlara girişlerin 24 Haziran 2023 - 01 Kasım 2023 tarihleri arasında yasaklanması kararı alınmıştır” denildi.

Açıklamanın devamında ise, “Her türlü ormanlık alanlarda; mangal, semaver vb. ateşli piknik yapılması, dilek feneri, meşale, havai fişek vb. yangın çıkmasına sebep olabilecek malzemeler sokulması, kullanılması yasaktır. Ancak resmi tescilli korunan alanlar ve piknik/mesire alanlarında kontrollü piknik yapılması serbesttir. Ormanlık alanlarda konaklama yapılması yasaklanmıştır. Orman içinde ATV, UTV ve bunun gibi araçları önceden belirlenmiş alanlar dışında kullanması yasaklanmıştır. Ulusal, Uluslararası sportif ve eko turizm amaçlı kullanımları içinde Orman İşletme Müdürlüğünce belirlenen güzergahlardan izin alınması zorunludur. Sakarya İli sınırları içindeki ormana bitişik alanlarda ve ormana 4 kilometre mesafede 24 Haziran - 01 Kasım 2023 tarihleri arasında 24 saat boyunca, tüm zamanlı olarak, anız ve bağ-bahçe-fındık altı temizliği vb. kontrollü ateş yakmak yasaklanmıştır. Yasaklamalara uymayanlar hakkında adli işlem tesis edilecek ve idari para cezası uygulanacaktır. Güvenlik birimleri (Emniyet-Jandarma vb.) ve Orman Muhafaza memurlarından oluşturulacak olan ve gezici gözetleme işleri ile görevlendirilen ekiplerce, 24 Haziran-01 Kasım 2023 arasında Resmi ve tescilli piknik alanları kontrol edilecektir. Alınan kararların ilgili kurumlar ve güvenlik güçlerince takip edilmesi, ayrıca vatandaşlarımızca da konunun hassasiyetle takip edilmesi ve yangınla ilgili şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezlerine iletmeleri önemle rica olunur. Yukarıda alınan kararlar koordinasyonda bulunan kurumların yanı sıra ilçe kaymakamlıkları, ilçe belediyeleri, muhtarlıklar ve ilgili birimlerce titizlikle takip edilerek uygulanacaktır. Bu karar Sakarya İli sınırları içerisindeki tüm ormanlık alanlarda uygulanır. Bu karar hükümleri Sakarya Valiliği tarafından yürütülür” ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İHA