Şahan Gökbakar'a 10 Yıl Hapis Şoku

Oyuncu Şahan Gökbakar'ın, Marmaris Delikyol Koyu'nda bulunan villası ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Habertürk'ten Halil Sadri Yılmaz'ın haberine göre, Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianameye göre soruşturma, Muğla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunmasıyla başlatıldı.

İddianamede Şahan Gökbakar, Togan Gökbakar, Çağrı Özeren ve Osman Bayındır’ın Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nu ihlal ve imar kirliliğine neden olma suçlarından 3’er yıldan 10’ar yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Hazırlanan iddianame Marmaris Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

İddianame kabul edilirse sanıklar önümüzdeki günlerde hâkim karşısına çıkacak.