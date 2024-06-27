Sağlıkta şiddet bitmek bilmiyor... İzmir'de doktor ve asistanına yumruklu saldırı!

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitesi'nde yaklaşık 1 yıldır tedavi gören immobil bir bakım hastası dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Vefat haberini hasta yakınlarıyla paylaşan Dr. Hüseyin Emrah Keskin ile asistanı Dr. Hazal Yaşar Çokyaman saldırıya uğradı.

İzmir Tabip Odası tarafından saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, “Hiçbir şiddet eyleminin her ne gerekçe ile olursa olsun makul gösterilmesi kabul edilemez. Bu vahşeti kabullenmek mümkün değildir” denildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yoğun bakım biriminde görevli uzman ve asistan meslektaşlarımız, hastanın vefat haberini hasta yakınları ile paylaşmakta iken hasta yakınlarından birisi bir meslektaşımıza saldırmış, kafasına yumrukla 3-4 kez vurmuş, bir kadın meslektaşımızın kolunu yaralamıştır. Meslektaşlarımız olayın ardından adli rapor için acil serviste beklendiği sırada hasta yakınlarından birisi de meslektaşımızı tehdit etmiştir. Olayın öğrenilmesinin hemen ardından Odamız Genel Sekreteri Dr. Nuri Seha Yüksel ve Odamız avukatı Mithat Kara hastaneye ulaşmış, meslektaşlarımızla desteklerini paylaşmış, adli sürecin başlaması, ifadelerin verilmesi ve tutanakların düzenlenmesi konusunda gece boyunca meslektaşlarımızın yanında olmuştur. Meslektaşımıza fiili saldırıda bulunan ve tehdit eden 2 kişinin, adli işlemleri karakolda devam etmektedir. Bu kişilerin 27.06.2024 tarihinde adliyeye sevk edilmesi beklenmektedir.

"MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Hiçbir şiddet eyleminin her ne gerekçe ile olursa olsun makul gösterilmesi kabul edilemez. Bu vahşeti kabullenmek mümkün değildir. Sağlıkta şiddeti sıradanlaştıran, gündemden düşürmeye çalışan ve görmezden gelen idarecilere ve sağlık otoritesine inat, sağlıkta şiddete ve sağlık otoritesinin yaklaşımlarına karşı mücadele etmeye devam edeceğiz. Meslektaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Adli sürecin takipçisi olacak, hastanedeki güvenlik zaafiyetine karşı önlemlerin alınması için gerekli girişimlerde bulunacağız.”

Kaynak: ANKA