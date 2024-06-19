Sağlık Bakanı Koca 'müjde’ diye duyurmuştu; 4.1 milyar liralık Beykoz Şehir Hastanesi ihalesi AKP’ye yakın Kuzu Grup’a gitti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın "müjde" diye duyurduğu İstanbul Beykoz Şehir Hastanesi ihalesini Kuzu A.Ş. aldı

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Sağlık Bakanı Koca 'müjde’ diye duyurmuştu; 4.1 milyar liralık Beykoz Şehir Hastanesi ihalesi AKP’ye yakın Kuzu Grup’a gitti

İstanbul Beykoz’da yapılacak şehir hastanesinin 4.1 milyar liralık ihalesi AKP’ye yakın Kuzu Grup’a gitti. Kuzu A.Ş.’nin Yönetim Kurulu üyesi Güven Kuzu, Erdoğan Ailesi’ne yakınlığı ile biliniyor.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre; İstanbul Beykoz Şehir Hastanesi, çocuk, kadın doğum, onkoloji, kardiyovasküler cerrahi, ortopedi ve nöroloji gibi bölümleri bünyesinde barındıracak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hastaneyle ilgili paylaşımında “Hastane 500 yatak kapasiteli. Poliklinik sayısı 200, ameliyathane sayısı 22. Yoğun bakım yatak sayısı, 90’ı yenidoğan olmak üzere 139. Yetişkin ve çocuk diyaliz yatak sayısı 125 bin metrekare kapalı alana sahip olacak İstanbul Beykoz Devlet Hastanemiz, çocuk, kadın doğum, onkoloji, KVC, ortopedi ve nöroloji hastanelerini içerecek” bilgisine yer vermişti.

MÜTEAHHİTLİK ÖDÜLÜ

Hastane ihalesini kazanan şirketin yönetiminde bulunan Güven Kuzu, 2003’te Siirt’te yenilenen seçimde Tayyip Erdoğan’a desteğini açıklamıştı. “Siirt halkı Erdoğan’a sahip çıkacaktır. Bütün sivil toplum örgütleri bir araya gelerek, Erdoğan’ın aday olmasını destekledik” demişti. Kuzu Grubu, Siirt’te yaptırdığı iki okula da Emine Erdoğan’ın annesi Hayriye Gülbaran ile babası Cemal Gülbaran’ın adını vermişti. Güven Kuzu geçtiğimiz ağustos ayında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden ‘Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Ödülü’ almıştı.

SON 10 YILDA, 30.3 MİLYAR LİRALIK KAMU İHALESİ ALDI

Kuzu Grubu son olarak Kanal İstanbul güzergahındaki konut ve ticaret alanı inşaat ihalesini de 3 milyar 334 milyon TL bedelle kazandı. Ayrıca , Antakya Gülderen Mahallesinde 2 bin 313 konut inşaatını da 4 milyar 652 milyon TL bedelle aldı. Adıyaman İndere deprem konutlarını da 4 milyar 496 milyon TL bedelle Kuzu grubu yapacak. Kuzu grubu kamudan son 10 yılda yaklaşık 30 milyar TL’lik ihale kazandı.
AKP’den Bitlis milletvekili adayı olan Mehmet Zeki Peker’in şirketi Zey Yapı da bir süre önce Manisa Akhisar 450 yataklı devlet hastanesi, Aydın 950 yataklı şehir hastanesi, Çankırı Merkez 400 yataklı devlet hastanesi inşaatı ve Kahramanmaraş Nurhak Acil Durum Hastanesi ihalelerini almıştı.

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