Saadettin Teksoy'un Türkiye'ye duyurduğu ünlü 'perili ev' yerle bir oldu

Uşak’ın Banaz ilçesinde bulunan ve ‘perili ev’ olarak bilinen 45 yıllık bina sahibi tarafından yıktırıldı. “Garip sesler geliyor” iddiasının ardından bina gazeteci Sadettin Teksoy’un Teksoy Görevde programına konu olmuştu.

Son Güncelleme:
Saadettin Teksoy'un Türkiye'ye duyurduğu ünlü 'perili ev' yerle bir oldu

1978 yılında yapılan; bir müddet kiracılar oturduktan sonra boş kalan ve adı perili eve çıkan 5 katlı bina sahiplerinin isteği üzerine tarihe karıştı. Binan adı, perili eve çıktığı için yaklaşık 40 yıldır kimse orada daire kiralamıyor ve satın almıyordu. Bina 70’li yılların sonunda yapılmış, 90’lı yılların başına kadar içerisinde kiracıların yaşadığı cıvıl cıvıl diğer apartmanlardan farkı olmayan sıradan bir apartmandı. Bina yıkım işini alan hafriyat firması tarafından yerle bir edildi.

SADDETTİN TEKSOY BİLE GELİP PROGRAM YAPMIŞTI

Sonra binada ikamet eden kimse kalmayınca çevresinde yaşayan insanlar, “Binadan garip sesler geliyor” iddiasında bulunmuştu. Bu iddiaları yerel gazeteciler haber yapınca evin ünü hızla yayıldı ve ulusal basınında ilgisini çekti.

Yine 90’lı yıllarda, yurt içinden ve dışından ilginç, sıra dışı ve gizemli kişileri ya da mekânları, kendine özgü sunumuyla izleyicilere tanıttığı “Teksoy Görevde” programıyla tanınan ünlü gazeteci Sadettin Teksoy’da Banaz ilçesine gelerek Banaz’ın perili evi ile ilgili bir program sunmuştu.

Aslında evde peri, cin hiçbir şey yoktu. Bina bir müddet boş kalınca rüzgârdan çarpan kapı ve pencereler bir de farelerin çıkardığı sesler, çevredekiler tarafından evde cinler olduğu şeklinde yorumlanmıştı.

1980’li ve 90’lı yıllarda parapsikoloji filmler ve kitaplar çok meşhur olmuş, bu durumdan etkilenen vatandaşlarda duyduğu sesleri perilerin ve cinlerin çıkardığına inanmıştı.

 
 
 
 
 

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Kuşadası ve Adana'da birbiri ardına deprem Kuşadası ve Adana'da birbiri ardına deprem
Meteoroloji'den 20 kent için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli yağış geliyor Meteoroloji'den 20 kent için sarı kodlu uyarı
Unutkanlığı olanlar yesin: Hafızayı güçlendiren 8 süper gıda... Unutkanlığı olanlar yesin: Hafızayı güçlendiren 8 süper gıda...
Beyin yakan dikkat testi: 13 saniyede resimde gizli yılanı bulan kişi sayısı çok az Beyin yakan dikkat testi: 13 saniyede resimde gizli yılanı bulan kişi sayısı çok az
ÇOK OKUNANLAR
Şans onlardan yana: Para içinde yüzecek 5 burç açıklandı Para içinde yüzecek 5 burç açıklandı
Canlı yayında rakam verdi: 'Asgari ücret zammı şu anda belli' 'Asgari ücret zammı şu anda belli'
Zenginliğe ve paraya düşkün 2 burç : Onlarla yola çıkmak imkansız... Zenginliğe ve paraya düşkün 2 burç : Onlarla yola çıkmak imkansız...
Beyin yakan dikkat testi: 13 saniyede resimde gizli yılanı bulan kişi sayısı çok az Beyin yakan dikkat testi: 13 saniyede resimde gizli yılanı bulan kişi sayısı çok az
Var Mısın Yok Musun’un Hamdi Bey’i bakın kim çıktı! İsmi sürekli değişiyor... Var Mısın Yok Musun’un Hamdi Bey’i bakın kim çıktı!